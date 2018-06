BVB: Auf Social Media bei weitem keine Spassbremse

Dämpfe führten zu Atembeschwerden - vier Arbeiter in Notfallstation

Am 25.06.2018, um 10.40 Uhr, kam es im Untergeschoss des Gewerbe- und Kulturhaus Elsässerstrasse in der Elsässerstrasse zu einem Arbeitsunfall. Vier Arbeiter mussten zur Kontrolle in die Notfallstation eingewiesen werden.