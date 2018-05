BVB: Blockierung im Bereich Universität

Pratteln: Polizeihund Gio stellt einen mutmasslichen Kupferdieb in flagranti

Pratteln BL. Am Sonntagnachmittag, 6. Mai 2018, kam es am Dammweg in Pratteln BL zu einem versuchten Kupferdiebstahl auf einem Firmengelände. Ein mutmasslicher Täter konnte, dank der Mithilfe des Diensthundes Gio, noch vor Ort angehalten werden.