Am Mittwochmorgen ereignete sich an der Kreuzung Schwarzwaldallee / Riehen-strasse einen Vorfall zwischen einem dunklen Personenwagen und einem Lininebus der BVB. Auf Grund des Vorfalls musste der Lenker des BVB Busses eine Notbremsung einleiten. Dabei stürzten mehre Personen im Bus und verletzten sich dabei leicht. Diese mussten sich anschliessend in ärztliche Kontrolle begeben.