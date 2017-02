BVB: Der Achter ist pünktlicher geworden

Seit Inbetriebnahme der verlängerten Tramlinie 8 nach Weil am Rhein kämpft die BVB mit grossen Verspätungen auf der ganzen Linie. Gemeinsam mit dem Amt für Mobilität hat die BVB auf den Fahrplanwechsel vom Dezember 2016 hin diverse Massnahmen umgesetzt So wurde die Linie unter anderem mit einem Zusatzkurs verstärkt und an Spitzentagen erfolgte die Bedienung des deutschen Abschnitts mit separaten Kursen.

Die seither umgesetzten Massnahmen zeigen Wirkung: Die Zahlen der ersten sechs Wochen des Jahres weisen mit einer durchschnittlichen Pünktlichkeit von 88,5 Prozent (Montag bis Freitag) einen deutlich höheren Wert aus als noch vor dem Fahrplanwechsel. Die Pünktlichkeit auf der Linie 8 erreicht damit nahezu die Pünktlichkeit des BVB-Gesamtnetzes (91 Prozent). Ihren Teil dazu beigetragen hat auch die neue Einfahrtsregelung am Bahnhof SBB für Trams, die vom Neubad her einfahren (Benutzung Gleis 6 statt Gleis 5). Dies führt zu einer markant höheren Zuverlässigkeit der Linie 8.