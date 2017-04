BVB-Finanzchef wird auch noch Vizedirektor

Der Finanzchef der Basler Verkehrs-Betriebe (BVB), Stefan Popp, wird auch noch BVB-Vizedirektor. Der Verwaltungsrat hat ihn am Montag gewählt, wie die BVB am Dienstag mitteilte. Der 50-jährige Betriebswirt übernehme das Zusatz-Amt per sofort.