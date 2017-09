BVB-Skandal: Wessels bricht am Donnerstag sein Schweigen

Es war ein Knall. Schwere Managementvorwürfe an die Führung der Basler Verkehrsbetriebe und sogar eine Rücktrittsandeutung an Regierungsrat Hans-Peter Wessels wegen einer Million Franken, die an Frankreich hätte überwiesen werden sollen. Anlass war die Verlängerung der Tramlinie 3 nach Saint-Louis. Ende Juni prangerte die Basler Geschäftsprüfungskommission des Grossen Rats all das in ihrem Bericht an.

Die Folge: Ein sofortiger Rücktritt von Paul Blumenthal, Direktor der BVB. Und die Regierung? Die schwieg. Die Gesamtregierung genauso wie Regierungsrat Wessels. Zum GPK-Bericht wurde kein Wort verloren, man vertröstete auf die kommende Sitzung des Grossen Rates vom nächsten Mittwoch.

Wessels steht BVB-Spitze vor die Medien

Jetzt aber will Wessels die Themenführung wieder in die Hand nehmen. Gestern Dienstag hat die Regierung die Stellungnahme zum Bericht verabschiedet, morgen Donnerstag um 14.30 Uhr informiert Wessels zusammen mit dem interimistischen BVB-Verwaltungsratspräsidenten BVB Kurt Altermatt und der Vizepräsidentin Mirjam Ballmer die Medien über den Inhalt.

Das Setting mit den Obersten der BVB und Wessels selbst deutet auf eine nicht unwesentliche Reaktion der Regierung hin. Ansonsten würde eine Mitteilung an die Medien reichen. Dass eine Medienkonferenz eingesetzt wird, zeigt, dass der Beschluss zumindest über eine gewisse Tragweite verfügt. Die BVB steht seit Monaten im Fokus der Politik und Gewerkschaften, es geht um starke Arbeitsbelastung an der Basis, getrübtes Betriebsklima, Ausfälle und Überstunden.

