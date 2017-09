BVB muss Gleise auf der Münchensteinerbrücke ersetzen: Umleitung mehrerer Linien

Umleitung vom 30. September (04.00 Uhr) bis 16. Oktober (04.30 Uhr)

Die Gleise auf der Münchensteinerbrücke werden nach teilweise über 20 Jahren ersetzt. Von Samstag, 30. September, Betriebsbeginn bis Montag, 16. Oktober, Betriebsbeginn, ist die Münchensteinerbrücke für alle Tramlinien gesperrt (Linien 10, 11, 15 und N11). Die BLT-Linien 10, 11 und N11 werden durchs Gundeli via Heiliggeistkirche – Bahnhofeingang Gundeldingen – Markthalle zum Bahnhof SBB umgeleitet. Die Linie 15 verkehrt ab Bruderholz zum MParc und wendet dort. Zwischen Heiliggeistkirche und Aeschenplatz gibt es entlang der Linie 15 einen Tramersatz mit Bussen.

Umleitung vom 20. Oktober (19.00 Uhr) bis 23. Oktober (4.30 Uhr)

Von Freitag- bis Sonntagabend werden die BLT-Linien 10, 11 und N11 in Richtung Dornach/Aesch via Gundeli und Margarethenbrücke umgeleitet. Von Sonntagabend (16.00 Uhr) bis Montagmorgen (04.30 Uhr) wenden die Linien 10 und 11 beim MParc. Zwischen MParc und Bahnhof SBB verkehren Busse als Tramersatz via Gundeli und Margarethenbrücke mit Halt an der Markthalle.