Bachem mit Rekordumsatz im ersten Halbjahr

Unter dem Strich verdiente Bachem 15,8 Millionen Franken. Das sind 7,6 Prozent weniger als in der Vorjahresperiode. Fremdwährungseffekte hätten den Reingewinn mit 2,7 Millionen Franken belastet, teilte das Biochemieunternehmen am Freitag mit. Hierfür sei vor allem die Bewertung der in Dollar geführten Darlehen an Tochtergesellschaften ausschlaggebend gewesen.

Zudem kam es laut Bachem zu Projektverzögerungen und höheren Kosten aufgrund weiterer Ausbauarbeiten. Trotzdem legte der Betriebsgewinn (EBIT) um 2,9 Prozent auf 21,4 Millionen Franken zu.

Die Auftragslage und die Marktentwicklung bestätigen die strategische Ausrichtung auf das Peptidgeschäft, wie es weiter heisst. Bachem wolle hier die führende Marktposition weiter ausbauen.

Peptide finden in der Pharmaindustrie etwa als Hormone oder Entzündungshemmer Verwendung. Sie können als kleine Proteine betrachtet werden.

Bachem bestätigt den Ausblick für das laufende Geschäftsjahr. Bei stabilem Währungs- und Wirtschaftsumfeld erwartet die Gruppe weiterhin eine Umsatzsteigerung in lokalen Währungen im Rahmen der langfristigen Prognose von 6 bis 10 Prozent pro Jahr - und zwar neu im oberen Bereich des Zielbandes. Die Profitabilität sollte im Vergleich zum Vorjahr ansteigen.