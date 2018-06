Back to School: Manor Charity-Aktion für bedürftige Kinder in Rumänien

Charity-Aktionen haben bei Manor eine lange Tradition. So wurden in den vergangenen Jahren verschiedene Aktionen zur Weihnachtszeit, zur Einschulung und zur Unterstützung in Katastrophengebieten durchgeführt – dies stets unter grosser Beteiligung ihrer Kundinnen und Kunden. Für die aktuelle «Back to School»-Kampagne arbeitet Manor mit der Stiftung Pro Adelphos und Scooli zusammen, um auch bedürftigen Kindern in Rumänien einen schönen Schulstart zu ermöglichen.

In den Manor Warenhäusern mit Scooli Rucksäcken im Sortiment werden die Kundinnen und Kunden in der Zeit vom 4. Juni bis 31. Juli speziell auf diese Aktion aufmerksam gemacht. Pro verkauftem Rucksack spendet Manor 15 Franken an die Stiftung Pro Adelphos. Scooli beteiligt sich mit einer Spende von 400 Rucksäcken an dieser gemeinsamen Aktion.

Pro Adelphos ist ein Hilfswerk mit Sitz in Winterthur. Die Stiftung leistet nachhaltige Hilfe für sozial benachteiligte Menschen in Osteuropa mit Schwerpunkt auf Familien, Kindern, älteren Menschen und Obdachlosen. Ihre Hilfe ist darauf angelegt, die grösste Not unverzüglich zu lindern und danach die Menschen Schritt für Schritt in ein unabhängiges Leben zu führen. Die Grundlage dazu sind Projekte zur Einkommensgenerierung, welche einer Familie ein selbständiges Leben ermöglichen, sowie die Begleitung der Kinder bis zum Abschluss ihrer Ausbildung.