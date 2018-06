Bad Bellingen: Gefährliche Körperverletzung mit Golfschläger und Warnbarke

Ursache hierfür war, dass sich eine fünfköpfige Gruppe eines Fussballvereines aus der Umgebung lärmend auf dem Nachhauseweg befand. Auf dem Weg hatte die Gruppe in Höhe der Badstrasse 7 einen Blumenkübel umgestoßen und eine Warnbarke mitgenommen. Ein Anwohner wurde darauf aufmerksam und stellte zusammen mit seinem Sohn die Gruppe zur Rede. Der Anwohner führte einen Golfschläger mit sich. Beim anschliessenden Disput kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen den Fussballern und dem aufmerksamen Anwohner. Hierbei wurden drei Beteiligte leicht verletzt.Zeugen werden gebeten sich mit dem Polizeirevier Weil am Rhein (Tel. +497621 9797-0) oder dem Polizeiposten Markgräflerland in Kandern (Tel. +497628 977-800) in Verbindung zu setzen.