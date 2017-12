Bäume, Zugluft und ein Gemüsebeauftragter- Die absurdesten Vorstösse im Basler Rathaus

Der ungekrönte König des «absurden» Parlamentsvorstosses im Basler Rathaus bleibt Eric Weber. Der 2016 nicht mehr gewählte Grossrat beschrieb sich als «aktivsten» Politiker und schrieb in seinem Internet-Profil: «Pro Monat lanciert Eric Weber rund 20 parlamentarische Vorstösse. Er ist damit Rekordhalter in der gesamten Schweiz.» Zwar liess sich die Basler Regierung nie so richtig aus der Ruhe bringen, doch fielen ihre Antworten mit der Zeit etwas wortkarger aus. Zum Beispiel als Weber folgendes vorschlug: «Wäre es möglich, dass das Volk eine Abstimmung über einen Namenswechsel von Basel auf Eric-Weber-Stadt durchführt?» Worauf die Regierung etwas humorlos antwortete: «Wir raten davon ab».

Da Basel noch immer Basel heisst, hat Weber diesen klugen Rat offensichtlich beherzigt. Aber natürlich sind auch andere Parlamentarier sehr fleissig. Auffällig sind im Moment gerade die Grünen. So wünscht sich Raphael Fuhrer, dass die Städter wieder mehr Gefühl fürs Gemüse entwickeln sollen. Der Parlamentarier fordert die Regierung dazu auf zu berichten, ob nicht die Stadtgärtnerei den Baslern beibringen könne, wann genau Kartoffelernte sei.

Parteikollegin Michelle Lachenmeier war in Spanien und in Island auf Reisen und wünscht sich nun dreidimensionale Fussgängerstreifen. Sie schreibt: «Die Idee ist simpel und besticht durch ihre Kombination von Funktionalität und Kunst. Besonders dreidimensional aufgemalte Fussgängerstreifen wirken auf die Betrachter optisch wie schwebende Balken, sodass die Verkehrsteilnehmenden vorsichtiger und langsamer auf einen Fussgängerstreifen zufahren.» Gut, dass klingt toll, dumm nur, dass es einen eigenen «Basler Fussgängerstreifen» brauchen würde, da man die Dinger nicht in der Nacht sieht. Auch das muss die Regierung abklären.

Für Martina Bernasconi ist die ganze Sache im Rathaus irgendwie zu wenig feierlich. Darum will sie ein Gelöbnis für die Grossräte einführen. Wegen sich häufenden Indiskretionen gegenüber den Medien, glaubt sie die Parlamentarier fühlten sich ihrem Amt gegenüber zu wenig verpflichtet. Darum schreibt sie: «Eine gute Möglichkeit, sich der Aufgaben und Pflichten eines Grossratsmandates bewusst zu werden, wäre die Einführung eines Gelöbnisses, respektive, Amtseides.» Sie schlägt dann auch gleich einen Text für den Eid vor: «Die Pflichten meines Amtes will ich gewissenhaft erfüllen.» Na, wenn das nicht hilft!

Basel wäre nicht Basel, wenn nicht dauernd etwas mit Velos wäre. Diesmal wäre es eben im Rathaushof. Hier macht sich LDP-Grossrat Heiner Vischer Sorgen. Mehr Velofahrer mehr Durcheinander und zu dem sei der Veloständer zwar noch angeschrieben, der Ständer aber schon längst nicht mehr da. «Nicht zu vergessen sind auch die vielen Touristen und Touristinnen, die von einem solchen <Velosalat> sicherlich nicht angetan sind.» Ratskollege Beat Leuthard dagegen friert. Er schreibt: « Das Foyer zum Grossratssaal benötigt dringend eine dem Haus angemessene Infrastruktur, insbesondere was den umfassenden Schutz vor Kälte und Zugluft angeht.» Leuthard räumt zwar ein, dass im Grossratssaal, wo die Grossräte eigentlich hingehören würden, die klimatischen Bedingungen in Ordnung seien, aber eben im Vorraum ziehts.

Etwas fehlt doch noch? Richtig: Bäume. Basler Bäume sind ein politischer Dauerbrenner. Grossrätin Lea Steinle findet, da die Bevölkerung im Stadtkanton zunehme, brauche es auch mehr Bäume. «Deshalb soll der Kanton Basel-Stadt für jede zusätzliche Wohnung einen Baum pflanzen oder in der Wirkung vergleichbare Grünflächen schaffen oder lebende Wände installieren.» Klingt kompliziert und ist es wohl auch, da gleich ein neues Konzept für Bäume und lebende Wände gefordert wird.

Zum Trost sei an Eric Weber erinnert. Denn es geht schlimmer, viel schlimmer. Weber fragte die Regierung: «Sind die Asylanten an der Taubenplage schuldig? Aus welchem Land stammen die Tauben? Seit wann leben die Tiere in Basel? Ist es das Jahr 1231 oder 1351?» Diese noch etwas neuere Anfrage ist zur Zeit noch in Bearbeitung. Schliesslich muss genau geprüft werden, wann die Taube nach Basel gekommen war.