Bahnhof SBB: Drei neue Hochhäuser ersetzen hässliches Post-Gebäude

Unter dem Namen «Nauentor» soll eine hochwertige Überbauung entstehen, die aus drei Hochhäusern bestehen wird und die Quartiere miteinander verbindet. Die neuen Gebäude sollen zudem den Zugang zu den Gleisen optimieren. Das Projekt läuft unter der Bauherrschaft der Immobilien-Abteilungen der Post und der SBB. Die Realisierung erfolgt voraussichtlich in zwei Etappen bis 2025/2028. Dafür erforderlich ist allerdings eine Anpassung des bisherigen Bebauungsplans, wie das Basler Planungsamt gegenüber dem Portal onlinereports.ch bestätigte.

Bei der Machbarkeitsstudie für die Situation am Bahnhof Ost mit Testplanungen dreier renommierter Architekturbüros hatte sich das Basler Büro «Morger Partner» durchgesetzt. Vorgesehen ist ein Baukörper über den Gleisen mit Innenhöfen. Zwei Hochhäuser sollen im Bereich Peter-Merian-Brücke/Nauenstrasse entstehen, ein drittes an der Solothurnerstrasse.

Die aktuelle Situation am Bahnhof Ost ist allgemein für Fussgänger und besonders für diejenigen mit einem Sinn für Ästhetik äusserst unangenehm. Die Peter-Merian Brücke, die für den Bahnverkehr eigentlich zu niedrig ist, soll erst erneuert werden, wenn die SBB ihre Gleise bei der Einfahrt in den Bahnhof SBB ausbauen will. Ein grosses Neubauprojekt hinter der historischen Bahnmauer ist bereits bewilligt. Das bedeutet allerdings einen Abriss der dortigen Altbauten mit günstigem Wohnraum, der auf grossen Protest stösst.