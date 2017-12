Bakterien als brutale DNA-Räuber - neue Basler Studie

Das Forscherteam um Professor Marek Basler legt in seiner im Magazin "Cell Reports" publizierten Studie dar, wie einige Bakterien ihren Konkurrenten einen Giftcocktail einspritzen, damit diese zerplatzen und sie deren so verfügbar werdende Erbsubstanz aufnehmen können. Das lasse Bakterien Resistenzen sammeln, teilte die Uni Basel am Mittwoch mit.

Ziel dieses gewaltsamen Genaustauschs ist, dass sich die Sieger möglichst ungestört vermehren können. Problematisch wird dieser Mechanismus insbesondere in Spitälern, wo Patienten zahlreiche Keime mitbringen und diverse Antibiotika eingesetzt werden, gegen die so häufiger Resistenzen entstehen.

Multiresistente Bakterien können zur tödlichen Gefahr für Patienten werden, wenn am Ende kein Antibiotikum mehr wirkt. Die Uni hält denn auch fest, dass "häufige und oft unachtsame Verwendung von Antibiotika" dazu beiträgt, dass Resistenzen immer schneller verbreitet werden.

Als Beispiel nennt die Uni ein nur sehr schwer behandelbares Wundinfektions-Bakterium, das wegen seines Auftretens im Krieg "Irak-Keim" genannt werde. Einen nahen Verwandten davon, Acinetobacter baylyi genannt, untersuchten die Basler Forscher als Modellkeim für die DNA-Übertragung.

Konkret verwenden manche Bakterien Giftproteine, die sie Gegnern injizieren. Das Prinzip solcher "Effektoren" funktioniert auch bei anderen Erregern wie der Lungenentzündung oder Cholera. Allerdings haben manche Bakterien Gegengifte entwickelt - andere wiederum ganze Waffenarsenale an verschiedenen Toxinen.

Antibiotika und Resistenzen gibt es schon seit Jahrmillionen. Damit können sich Bakterien verteidigen und ökologische Nischen erobern. Erst der Einsatz von Antibiotika in der Medizin hat die natürliche Fähigkeit zur Resistenzenbildung zum Problem werden lassen.