Bald Edelshirts im Gerbergässlein

Der Gopf musst nach nur einem Jahr die kleine Filliale schliessen. Das Hauptgeschäft in der Kleinbasler Rebgasse wenigstens wird mit Designermöbeln, eigenen entworfenen Möbeln und kunterbunten Wohnaccessoires weitergeführt.

Bereits im Dezember 2017 konnte Christian Wernle die Eröffnung seines Ladens «Edelshirts» in der Spalenvorstadt feiern. Dieser kam auch bei der Kundschaft sehr gut an. Der Umzug in das Gerbergässlein rührt daher, dass eine Kundin ihn auf die leere Lokalität aufmerksam gemacht hatte. «Obwohl es mir gestunken hat, gleich wieder umzuziehen, habe ich mir das Lokal angeschaut» so Wernle. Mit dem neuen Standort in der Innenstadt, sei Edelshirts auch für die Laufkundschaft besser sichtbar.

Zu Beginn seiner Karriere besass Wernle bis zu fünf Läden in der Region. Das ist aber nicht mehr das, was er anstrebt. Es soll bei diesem einen Geschäft bleiben. Er sagt: «Ich möchte es klein und fein halten, so dass es überschaubar bleibt». Dies entspricht ganz seiner heutigen Lebensform. Der Edelshirt-Betreiber ernährt sich biologisch und fleischlos und möchte ganz hinter seinen Produkten stehen können.

Die alle von Werne designten von Shirts werden aus Bio-Baumwolle hergestellt und im Tessin genäht. Der ganze Prozess, vom Anbau bis zur Produktion ist biologisch. Die Baumwolle wird aufwendig von Hand geerntet und die Bio-Zertifizierung ermöglicht es unter anderem, gute Bedingungen für die Näherinnen zu garantieren.

Ab dem 7. April 2018 kann die aktuelle Frühlingskollektion im Laden gekauft werden. Die T-Shirts von Edelshirts sind im Unterschied zu vielen anderen sehr edel in der Verarbeitung.