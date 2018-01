Bald Lichterlöschen im Restaurant «Zum Goldenen Drachen» auf der Lyss?

Ein Schlaganfall im vergangenen Sommer und kein Stein scheint mehr auf dem anderen zu stehen. Der 67-jährige Herr Kha möchte etwas kürzertreten und sucht deshalb nach einem Nachmieter, denn sein Vertrag läuft noch vier Jahre. Spannend findet er, dass die lokalen Medien von einer anstehenden Veränderung berichteten, bevor er sich überhaupt konkrete Gedanken über einen Abschied machte.

Ehepaar Kha in ihrem Restaurant auf der Lyss.

Auf der Lyss

Seit dem 1. Mai 2010 wirtet das Ehepaar Kha im Restaurant «Zum Goldenen Drachen» auf der Lyss im ehemaligen Restaurant «Auf der Lyss». Es ist bereits ihr drittes Restaurant. Seit einem Schlaganfall im Juli 2017 hat sich einiges verändert. Der mittlerweile 67-jährige Herr Kha mag nicht mehr, die Kraft fehlt, um den noch weitere vier Jahre laufenden Vertrag zu erfüllen. Und die Suche nach einem Nachfolgemieter gestaltet sich nicht einfach.

Familie Kha kochte bereits für Chinas Vize-Premierminister und Starpianisten Lang Lang.

Von Vietnam nach Thailand...

Herr Kha, dessen Familie aus China stammt und wegen der fehlenden Arbeit nach Vietnam auswanderte, ist in Vietnam geboren. Er spricht kantonesisch, vietnamesisch, englisch und deutsch. «Meine Heimat ist trotzdem China», sagt er, der jährlich Familie und Freunde in der Provinz Fujian im Süden Chinas besuchen geht. Zusammen mit drei jüngeren Brüdern und zwei Schwestern lebte er in Ho-Chi-Minh-Stadt, dem früheren Saigon und arbeitete als Kaufmann. Da der damals 27-Jährige und seine Brüder nach Ende des Vietnamkriegs 1975 nicht unter dem neuen kommunistischen Regime leben wollten, suchten sie sich zwei Jahre später einen Weg in die Freiheit.

Mit Beziehungen schafften sie es, zusammen mit über 80 weiteren Personen in Saigon auf ein kleines, nur 14 Meter langes Boot, welches sie nach Thailand bringen sollte. Auf der fünf Tage dauernden Fahrt sassen die sogenannten «Boat People» wie Sardinen, konnten sich kaum bewegen. In Thailand angekommen, und Schmiergeld sei Dank, wurden die Khas in ein Flüchtlingslager in Chanthaburi, im Südosten Thailands, gebracht. Hier verbrachten sie die nächsten sechs Monate, in welchen Sie Anträge für mögliche Aufenthaltsdestinationen stellten.

Folgen des Vietnamkriegs Seit 1975 hatte rund eine halbe Million Menschen Vietnam verlassen, 300'000 lebten in Auffanglagern im südostasiatischen Raum. Schätzungsweise 40'000 Bootsflüchtlinge kamen dabei um.

... in die Schweiz

Weil sie dort Freunde und Bekannte hatten, wollten die Khas unbedingt in die Vereinigten Staaten, nach Australien oder Kanada auswandern. Es sollte anders kommen. Von einem Mitarbeiter des UNO-Hochkommissariats ins Büro bestellt, wurde ihnen mitgeteilt, dass sie sehr viel Glück hätten, da sie in die Schweiz ausreisen dürften. Ein Land, das ihnen bis auf die Stadt Genf und die Schweizer Uhren völlig fremd war. Für den von Herrn Kha vorgeschlagenen Kompromiss, wonach zwei Brüder in die USA und zwei in die Schweiz auswandern könnten, hatte das Kommissariat kein Gehör und alle vier Khas reisten im April 1978 von Bangkok nach Altstetten (SG,) wo sie während der nächsten Monate im Flüchtlingsheim untergebracht waren.

Hilfe vom Kiwanis-Club

Dank des grossen Einsatzes des St. Galler Kiwanis-Clubs lernten die Brüder schnell deutsch und erhielten Wohnungen und Arbeit in St. Gallen. Genau zwölf Jahre später liess sich Herr Kha in St. Gallen einbürgern und ist seither ein waschechter St. Galler mit chinesisch-vietnamesischen Wurzeln. Anfänglich arbeitete er in der Metzgerei Gemperli und wurde nach gerade einmal zwei Jahren Leiter der dortigen Spedition und Packerei. Trotz guter Arbeit und geregeltem Einkommen wollte er selbständig werden und strebte eine Zukunft in der Gastronomie an.

Vom Flüchtling zum Gastronomie-Unternehmer

Da es Ende der 70er Jahre nur sehr wenige Chinarestaurants in der Schweiz gab, sah Herr Kha darin seine Chance. 1982 eröffnete er sein erstes Restaurant «Zum Goldenen Drachen» in St. Gallen, welches von einem Bruder heute noch geführt wird. Bereits 1986 wurde ein zweites Restaurant gleichen Namens in Rheinfelden eröffnet. Zehn Jahre später heiratete er seine Frau, ebenfalls eine Chinesin, die in Vietnam aufgewachsen war. Die Familie wohnte seit der Heirat mit zwei Kindern in Rheinfelden.

Es bleibt Herrn und Frau Kha zu wünschen, dass sie bald eine Nachfolge für ihr Restaurant finden. Denn neben den überall wie Pilze aus dem Boden schiessenden Systemgastronomie-Betrieben braucht Basel unbedingt auch Restaurants, wie das der Familie Kha, wo der Genuss an erster Stelle steht.