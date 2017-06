Bald keine «STAU»-Meldung mehr auf digitalen BVB-Anzeigetafeln

Weit verbreitet, doch wenig bekannt: In der Schweiz leiden viele Menschen an Lungenkrankheiten, ohne es zu wissen oder sie zu behandeln. Der Aktionstag Atemweg 2017, den die Lungenliga heute in Basel veranstaltete, informierte die Bevölkerung auf spielerische Art darüber. Der Anlass lockte zahlreiche Besucher an, welche ihre Lungenfunktion massen, mehr über die Folgen des Rauchens erfuhren oder gegen den Ex-Fussballprofi Beni Huggel zum Wettradeln antraten.