Ballettgala zur Unterstützung der Krebsliga beider Basel

Ein gesellschaftlicher Höhepunkt in Basel ist die alle zwei Jahre organisierte Ballettgala der Krebsliga im Theater Basel. Basler und Baselbieter Persönlichkeiten aus Politik, Wirtschaft und Medizin treffen sich, um Geld für die Krebsforschung zu sammeln.

Über 42 000 Menschen erkranken in der Schweiz jährlich an Krebs. Die Krebsliga beider Basel hilft Betroffenen, deren Angehörigen und Hinterbliebenen in den Kantonen Basel-Stadt und Basel-Landschaft. Zudem unterstützt sie seit über 60 Jahren die Krebsforschung der Region.

Das wäre nicht möglich ohne finanzielle Unterstützung in Form von Spenden, Mitglieder- beiträgen und Erbschaften. Dazu kommt alle zwei Jahre die Ballettgala, die am Samstag zum achten Mal im Theater Basel stattfindet. Ballettdirektor Richard Wherlock stellt für diesen Abend ein spezielles Programm unter dem Titel «Dancing with the Stars» zusammen.

Die gesamten Einnahmen fliessen in die Forschungsförderung der Krebsliga beider Basel. Im Vordergrund stehen Projekte der Universität Basel, die im internationalen Umfeld als herausragender Forschungsstandort gilt.