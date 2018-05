Baloise experimentiert an künstlicher Intelligenz

Im Rahmen ihrer Fünfjahresstrategie "Simply Safe" sucht die Baloise verstärkt nach Investitionsmöglichkeiten und Partnerschaften, die die digitale Transformation der Baloise vorantreiben. Eine solche Partnerschaft besteht neuerdings mit Veezoo, einem Spin-off der ETH Zürich.

Veezoo bietet eine auf künstlicher Intelligenz basierende Konversationslösung für Unternehmen an. Diese analysiert und visualisiert grosse Datenmengen in Sekunden und soll es so möglich machen, daten- und somit faktenbasierte Entscheidungen zu treffen.

In einem Pilotversuch wird die Baloise die Software von Veezoo während der nächsten Monate mit Vertriebsdaten testen und alle vertriebsorientierten Fachbereiche involvieren.