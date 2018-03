Baloise möchte die Online-Schadenmeldung vereinfachen

Grundsätzlich interagieren Versicherungskunden mehrheitlich in zwei Situationen mit ihrer Versicherung, schreibt die Baloise in einer Mitteilung. Nämlich bei Versicherungsabschluss und im Falle eines Schadens. "Es ist uns wichtig, unseren Kunden im Schadenfall einen vollkommen einfachen Service zu bieten", so Mathias Zingg, Leiter Schaden bei der Baloise. Entlang der strategischen Ausrichtung 'Simply Safe' möchte die Baloise in das Thema Kundenfokus und in die einfache Interaktion mit den Kunden investieren.

Neu soll der Kunde von überall aus via Smartphone, Tablet oder Computer den Schaden melden können. Ein geführter Chat kann den Kunden identifizieren und erfragt die nötigen Informationen zum Schadenhergang. Dem Kunden steht es dabei frei, die Angaben einzutippen, per Diktierfunktion aufzunehmen oder als Scan via Handykamera zuzustellen. Ebenso hat der Kunde die Wahl, den Schadenort manuell einzugeben oder direkt per GPS-Lokalisierung erfassen zu lassen. Ergänzende Angaben zum Versicherten wie passende Policen-Nummer oder Adresse holt das System automatisch aus den hinterlegten Daten. "