Die Leitung seines bisherigen Geschäftsbereiches Operations & IT übernimmt Clemens Markstein, der bisher das Produktmanagement Unternehmenskunden geleitet hat.

Sein Nachfolger wiederum wird Patric Oliver Zbinden, der damit neu in die Geschäftsleitung eintritt, wie der Konzern am Donnerstag mitteilte. Zuvor leitete Zbinden das Produktmanagement Kollektiv-Leben. Alle Änderungen in der Geschäftsleitung treten per 1. Mai in Kraft.