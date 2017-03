Baloise verdient 2016 mehr dank tiefen Steuern

Basler Kantonalbank BKB erhöht ihre Beteiligung an der Bank Coop

Die Basler Kantonalbank erhöht ihre Beteiligung an der Bank Coop AG auf 75,8 Prozent. Dazu übernimmt sie von der Coop-Gruppe Genossenschaft deren Aktienanteil von 10,4 Prozent an der Bank Coop AG. Dadurch wird der Konzern BKB das Wachstumspotenzial in allen seinen Geschäftsfeldern noch besser ausschöpfen.