Baloise will "gender friendly" Anlagemöglichkeit in der Lebensversicherung lancieren

Zum Weltfrauentag lanciert die Baloise gemeinsam mit dem Schweizer Start-up "Think Yellow" das Aktienportfolio Yellow Equities. Den Kunden soll somit sowohl in der gebundenen Vorsorge (Säule 3a) wie auch in der freien Vorsorge (Säule 3b) eine weitere langfristig nachhaltige Anlagemöglichkeit zur Verfügung stehen.

Das Start-up "Think Yellow" hat das Ziel, Anlagemöglichkeiten zu schaffen, die im Einklang stehen mit der Förderung und Erleichterung der Gleichstellung der Geschlechter. "Das Portfolio 'Yellow Equities' ist für den Kunden gleich doppelt interessant: Zum einen eine attraktive Anlagemöglichkeit in der privaten Vorsorge, zum anderen die Partizipation an der Wertentwicklung von Unternehmen, die die Gleichstellung der Geschlechter besonders fördern", erklärt Mario Neuhäusler, Produktmanager Leben bei der Baloise.