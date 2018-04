Bank CIC steigert Marktanteil und Gewinn deutlich

Die Bank CIC erreichte im Geschäftsjahr 2017 mit ihrer Fokussierung auf den Schweizer Markt der Unternehmer und Unternehmen ein deutliches Wachstum in allen Bereichen. Dank dieses Wachstums konnte der Marktanteil zum siebten Mal in Folge gesteigert werden. In den letzten sieben Jahren hat die Bank ihre Bilanzsumme und die Anzahl Kunden verdoppelt, während der Gewinn parallel dazu regelmässig und nachhaltig zunahm. «Daran möchten wir anknüpfen.», erläutert Thomas Müller, CEO der Bank CIC. «2017 war für die Bank CIC ein Jahr der Rekorde und wir haben in vielen Bereichen Bestwerte erreicht. Nun gilt es, diese Entwicklung fortzusetzen und auf dieser stabilen Basis unsere Stellung im Markt weiter und erfolgreich auszubauen.»

Rekordergebnis

Die Bank CIC hat im Geschäftsjahr 2017 in allen Ertragssparten zugelegt und erwirtschaftete einen Jahresgewinn von CHF 23,4 Mio. Dies sind 30,7 Prozent mehr als im Vorjahr. Die Bilanzsumme ist um 9,9 Prozent auf CHF 8,4 Mrd. gestiegen und der Gesamterfolg nahm um 10,4 Prozent auf

CHF 128,5 Mio. zu. Trotz des deutlichen Wachstums und der zusätzlichen regulatorischen Auflagen und Projekte sowie der 20 zusätzlich geschaffenen Arbeitsplätze stiegen die Kosten mit 3,6 Prozent nur moderat. Der Geschäftserfolg erreichte einen Zuwachs von 28,0 Prozent und mit CHF 32,6 Mio. den höchsten Stand in der 108-jährigen Geschichte der Bank CIC. Während der Zinsertrag aufgrund des höheren Kreditvolumens und einem unverändert tiefen Risiko um 11,5 Prozent auf CHF 88,4 Mio. zulegte, verzeichnet die Bank CIC im Wertschriften- und Anlagegeschäft gar ein Plus von 12,6 Prozent, womit sich der Ertrag aus dem Kommissions- und Dienstleistungsgeschäft auf CHF 25,9 Mio. erhöhte. Auch das Handelsgeschäft mit seinen Devisenerträgen und der übrige Ertrag, der vor allem aus Beteiligungs- und Liegenschaftenerträgen stammt, stiegen um 4,8 Prozent bzw. 10,6 Prozent.