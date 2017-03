Heute Mittwoch haben in Muttenz alle am Bau Beteiligten die Aufrichte für den Kubuk gefeiert. Im Kubuk, dem neuen Gebäude der Fachhochschule Nordwestschweiz (FHNW), werden die bisherigen 36 FHNW-Standorte in den Kantonen Baselland und Basel-Stadt zusammengeführt.