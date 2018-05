Barbara Buser wird mit dem Bebbi-Bryys 2018 geehrt

Barbara Buser darf die Auszeichnung für ihre grossen Verdienste als Pionierin in der innovativen und nachhaltigen Areal- und Stadtentwicklung entgegennehmen. Die Palette der von ihr gepräg- ten Projekte und Erfolgsgeschichten reicht u.a. von der Bauteilbörse über das Unternehmen Mitte, das Gundeldinger Feld, das Gründerzentrum St. Johann über die Neue Alte Markthalle bis hin zur Foodhalle Klara im Kleinbasel.

Die feierliche Übergabe des Bebby-Bryys findet am 30. Mai 2018 im Stadthaus statt. Der Präsi- dent des Bürgerrats, Patrick Hafner, wird den Preis übergeben, die Laudatio hält die basel- städtische Regierungspräsidentin Elisabeth Ackermann.

Der Bebbi-Bryys wird jeweils individuell auf den Empfänger, die Empfängerin zugeschnitten. So besteht der Preis 2018 im Kunstwerk «Our Mighty King Fights» von Martin Zeller und Sou Vai Keng, das Barbara Buser ausgewählt hat, sowie in einem Festessen mit ihren Freunden an einem speziellen Ort, das die Bürgergemeinde ganz nach den Wünschen der Preisträgerin ausrichtet.

Würdigung

Die Bürgergemeinde der Stadt Basel freut sich, den Bebbi-Bryys einer Persönlichkeit überreichen zu dürfen, die mit ihrer ausserordentlichen Kreativität, mit Durchhaltewillen und dank nachhaltiger Visionen in Basel und Umgebung zahlreiche neue alte Orte des Lebens und Arbeitens entstehen liess und lässt. Hier fühlen sich Menschen wohl - von hier geht eine Ausstrahlung aus, die Weiter- führendes ermöglicht.