Barfi beim Barbier: Einmal auf die alte Art, bitte!

Immer der Nase nach

An der Ahornstrasse, nahe der Tramstation Birmannsgasse, hat vor knapp drei Wochen ein neuer Barbiershop geöffnet. Ein Barbier? Man darf sich zu recht fragen, ob die klassische Bartpflege im Zeitalter von Einwegrasierern und elektrischen Barthaarschneidern nicht obsolet sei. Die gegenwärtige Konjunktur von Bartölen und altmodischem Rasiergerät, dem Selber-Aufschäumen von Rasierschaum mit dem Marderpinsel und stark metallisch riechenden Klingen spricht zwar für den Willen zum gepflegten Bart, dazu braucht man aber keinen Salon. Dennoch, der Trend zum Bart hat auch dem alten Berufsstand für dessen Pflege Aufwind verleiht.

Um herauszufinden, was es damit auf sich hat, sind wir mit einer über den Winter aus der Form geratenen Gesichtsbehaarung losgezogen, um den Unterschied zwischen dem gehetzten Zurechtstutzen morgens vor dem Spiegel und einer «richtigen» Rundumpflege zu erfahren.

Beim Eintreten empfangen mich ein Geruch und ein Hund. In der Luft liegt ein Gemisch aus herben Düften und sanften Gewürznoten, die um ein Vielfaches potenter sind als jene in einem gewöhnlichen Coiffeursalon. Bevor man was sieht, riecht man es.

Statt dem Barbier empfängt mich Bulldogge «Rufus» als schlabberndes Begrüssungskomite. Der Hund gehört Onur Keser, ihm gehört wiederum der Salon. Er ist der Fachmann, den das Diplom an der Wand als «Botschafter der exclusiven Rasur und Bartpflege» ausweist. Die beiden sind offensichtlich beste Freunde. Und Keser erzählt, wie er zum Salon kam.

Mit Schiebermütze und Hosenträgern zum Bart-Guru

Die Idee hatte er zwar vor drei Jahren, der Wunsch gärte aber schon viel länger. Erst träumte er nämlich davon, in seinem Zuhause einen Barbier-Raum einzurichten. Andere wollen einen Billiardtisch, ein Heimkino oder ein Raclettestübli, Onur wollte eben einen Salon zu Hause. Doch dann stiess er auf ein freigewordenes Ladenlokal an der Ahornstrasse und merkte: Hier und jetzt muss es sein. Auf den Umbau folgte die Eröffnung des Salons «B’Art», welcher wie ein Museum eingerichtet ist. Keser selbst passt stilecht dazu. Antike Holzschränke, eine Marmor-Ablage, selbst der Coiffeurstuhl ist ein Museumsstück.

Die Einrichtung ist seine eigene. Keser hat solche Antiken schon immer gesammelt. Was der Reiz ist am altmodischen, an Holz, Stahl und Leder, das weiss er so genau nicht. Seine Freunde hätten ihn das jedenfalls auch schon öfter gefragt, wie er lachend meint. Ist einfach so.

Keser, mit Schiebermütze, Hosenträgern und natürlich wohlgeformtem Vollbart, macht sich sofort an die Vorbereitungen. Ein Kaffee gehört dazu.

Mit Haaren alleine ist es nicht getan

Das tatsächliche Stutzen von Haaren ist denn auch nur ein Teil eines Gesamtkunstwerks: Gefragt ist das volle Programm, mit Wickeln und Salben, Tinkturen und Peelings. Es als Hipstertum zu verschreien, verpasst aber die Pointe.

Für das Salongefühl sorgt die Tatsache, dass man seine Füsse auf dem Lavabo platziert, während der Coiffeurstuhl in die Waagrechte gebracht wird. Ein elektrischer Rasierer begradigt erstmal das Schlimmste, bevor es wirklich losgeht.

Fachmännische Kenntnis scheint nötig: «Viele denken ja, Barthaare und Schamhaare seien dasselbe. Das ist natürlich Humbug. Bart ist eine Sache für sich», erklärt Keser. Kein Haar ist wie das Gesichtshaar, deshalb hat er sich darauf spezialisiert.

Meist werde natürlich ein Bartschnitt gewünscht. Selbst bekommt man auch kaum mehr hin als die dreitage-Mähdrescher-Kur. Für die saubere Linie am Hals braucht es einen Barbier.

Zuerst aber wird mir ein heisses Tuch um das Gesicht gelegt, «das weicht die Haut auf». Ich liege da und sehe nichts, während Keser in seinen Händen hörbar eine Crème verreibt. Auf ein Peeling folgt der Schaum, in welchen Keser eine Linie am Hals entlang zeichnet.

Auch die die nasse Glattrasur sei wieder beliebt, stellt Keser fest: «Viele gönnen sich das einmal im Monat, auch wenn es natürlich ein Kampf gegen Windmühlen ist. Abends ist der dunkle Schatten ja schon wieder da.» Im Vergleich zum gekonnt angelegten Rasiermesser hat das Pendant von der Supermarktkasse aber keine Chance, auch mit achtundachtzig Klingen.

Doch als Keser das frisch eingelegte Rasiermesser am Hals ansetzt, muss ich an Sweeney Todd denken. Vertrauen oder nicht, das Gefühl eines Rasiermessers in fremden Händen am eigenen Hals ist immer komisch.

Die Faszination mit Rasiermessern sei eigenartig, bejaht Keser. Die Nachfrage nach den scharfen Klingen sei zwar nicht gestiegen, wohl aber das Interesse daran. Das Geräusch, wie das Metall widerstandslos über den Hals gleitet, ist schaurig-faszinierend.

Auf die Rasur folgt ein Wasser, wieder eine Crème und eine Reinigungsmilch. Häarchen werden gezupft, Konturen ausgebesesrt. Eine Gesichtsmassage ist inbegriffen. Am Ende ist meine Haut butterweich, die restlichen, nun in Form gebrachten Haare wehen leicht im Wind und ich verströme jenen Duft, den ich beim Eintreten roch.

Die Gretchenfrage muss gestellt werden: Mit dem Strich oder dagegen? «Mit. Immer.»

Ein Crèmeli hier, ein Wässerchen da

Männer, zumindest ich selbst, haben oft ein einziges Duschmittel für alles, eine Crème für den Notfall und so etwas wie ‘Peeling’ ist ihnen ein Fremdwort. Ob man sich nun täglich den vollen Service geben muss, ist eine gute Frage, aber der Unterschied ist nach einem heissen Wickel, einem Peeling mit Crème, Rasierwasser, Milch und Massage, spürbar. Für jene, denen Vorwurf nichts ausmacht, ein Trittbrettfahrer auf dem Hipster-Dampfzug zu sein, gibt es so eine Art Wellness und eine Prise Entschleunigung, die man sich durchaus gönnen darf. Hin und wieder einen Fachmann bestellen, um das Antlitz wieder gerade zu biegen, das kann kaum falsch sein. Und man muss sich dazu nicht endlos viele teure Produkte anschaffen, die man am Ende dann doch nie verwendet: Das alte eines-für-alles-System ist kann weiterhin bestehen. So viele Pasten, Schäume und Crèmes hatte ich jedenfalls noch nie irgendwo an meinem Körper. Am Ende bin ich ein wandelndes olfaktorisches Wunder. Seit der Mann die Körperpflege entdeckt hat—die einen schwören drauf, die anderen betrachten es mit Argwohn—darf er auch mal hin und wieder herumlaufen, wie aus dem Ei gepellt.

