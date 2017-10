Barfi, ganz dringend: Der prominenteste Herbschtmäss-Stand ist das WC

Hier noch ein Cola, da vielleicht noch ein Tee oder sogar schon Glühwein, zum Aufwärmen natürlich, und dazu noch Unmengen an süssen Herbschtmäss-Leckereien. Wer nicht für den Adrenalinkick die Herbstmesse besucht, der tut das vorwiegend, um sich am saisonalen Food-Angebot zu sättigen. Und so wie unser Körper funktioniert, muss das dann halt auch irgendwo wieder raus.

Die dringende Notdurft forderte deutliche Konsequenzen: «Wir haben auf jedem grossen Platz öffentliche Toiletten bereitgestellt», sagt Daniel Arni, Leiter Messen und Märkte. Diese sind für alle zugänglich – auch Invalidentoiletten finden sich fast überall. Was das Jahr hindurch eher leidlich funktioniert – wie am Schlemmermarkt –, geht jetzt zumindest an der Herbstmesse: Die Container sind gut erkennbar dank eines hohen Schilds mit der Aufschrift «WC». In roten Lettern. Wer sucht, soll finden. Unbedingt.

Immer noch Ansturm auf Beizen

So ist der prominenteste Stand am Barfi dieses Jahr kein Essstand, kein Getränkestand und auch keine Schiessbude. Sondern eine Toilette. Das Häuschen steht nun ganz vorne, denn wegen der Baustelle des Stadtcasinos ist der hintere Teil des Barfi abgesperrt. Deutlicher kann man den Ort für die Notdurft nicht auszeichnen.

Doch trotz den bereitgestellten Häuschen zieht es die Mäss-Besucher aber immer noch in umliegende Lokale. «Restaurants, die in der Nähe des Veranstaltungsgeländes sind, werden immer frequentiert», sagt der Wirteverband-Sprecher Maurus Ebneter. «Wenn es Einzelne sind, ist das kein Problem, jedoch gibt es schon Betriebe, die arg betroffen sind.»

Konsumationszwang als bewährtes Mittel

Der Verband begrüsst es nun sehr, dass die Stadt öffentliche Toiletten bereitstellt. Auch wenn sich nicht alle Besucher damit anfreunden können, meint Ebneter: «Es gibt auch Menschen, die nicht gerne auf öffentliche WCs gehen – aus verschiedenen Gründen.»

Wirtschaften würden dem Ansturm mittels Code, Schlüssel oder Konsumationszwang entgegenwirken. «Man muss auch sagen, dass es viele Besucher gibt, die anstandshalber dann noch einen Espresso konsumieren. Oder sie fragen, bevor sie Richtung Toilette stürmen.» Und eine Mutter mit Kind, das dringend aufs Töpfchen muss, weise man sicher auch nicht ab, meint Ebneter: «Das wäre ja unmenschlich.»

Pfui: Wildpinkler am Rheinbord

Obwohl die Beizen vom Messe-Ansturm natürlich auch profitieren, bleibt schliesslich der Dreck der reinen WC-Besucher. Die erhöhte Dichte an von der Stadt gestellten Gratis-WC ist ein Schritt in die richtige Richtung: Auf gut besuchten Plätzen, wie auf dem Kasernenareal, findet man mittlerweile mehrere Toiletten-Container. Das ist eine direkte Reaktion auf die WC-Knappheit vor ein paar Jahren, als auf der Kaserne zu wenig montiert wurden: Wildpinklereien und überrannte Lokale sind die Folgen mangelnden Angebots.

Wer jetzt ein stilles Örtchen sucht – obwohl sich das mit dem «still» an der Herbstmesse wegen des Lärmpegels eher schwierig gestaltet –, der findet das übrigens auch auf der Herbstmesse-App: Dort wird das nächste Klo direkt mit Meter- und Richtungsangabe angezeigt. Die meisten stehen übrigens beim Häfelimäärt am Petersplatz, wo auch die Beizendichte eher gering ist. Wie lange man an dieser Attraktion dann aber anstehen muss, zeigt die App leider nicht an. Nur eines ist sicher: zumindest dieses Geschäft ist dann gratis.