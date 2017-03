Bei einem Selbstunfall auf der A2 hat sich ein Autolenker am frühen Sonntagmorgen so schwer verletzt, dass ihn die Sanität der Rettung Basel-Stadt ins Spital bringen musste. Die Verkehrspolizei sperrte die Autobahn während der Unfallaufnahme für rund vier Stunden in Fahrtrichtung Luzern und leitete den Verkehr via Ausfahrt Zürcherstrasse ab.