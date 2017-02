Basel: 150 Jahre Musik-Akademie

1867 gab es lediglich eine allgemeine Musikschule. 150 Jahre später sind es mehrere, die sich unterschiedlichen Genres, Epochen und Musikrichtungen widmen. Die erste Berufsabteilung entstand 1905 mit der Gründung des Konservatoriums. Heute werden Berufsmusiker/innen an den Musikhochschulen der Fachhochschule Nordwestschweiz, Schola Cantorum Basiliensis und Hochschule für Musik ausgebildet. Ein Kooperationsvertrag zwischen Musik-Akademie und Fachhochschule regelt diese Zusammenarbeit. Die Musik-Akademie ist heute also ein reichhaltiges Netzwerk unterschiedlicher Institute und Leistungsaufträge, historisch gewachsen und im Wandel der Zeit doch jung und dynamisch geblieben.

Lehrende und Lernende gestalten den Festtag «Jour de Fête»

Als Höhepunkt des Jubiläumsjahres lädt die Musik-Akademie Basel am 23. September 2017 die ganze Stadt zu sich ein. Ab 11.00 Uhr werden unterschiedlichste Formationen – in den Häusern und im Freien – mit Lehrpersonen, Dozierenden, Schülern/-innen und Studierenden Musik unterschiedlichster Genres und Epochen erklingen lassen. Bewirtung, Führungen und Ausstellungen innen und aussen sorgen neben den klanglichen Inspirationen für das körperliche und geistige Wohl. Am offiziellen Festakt um 17.00 Uhr in der Martinskirche werden Regierungs- und Akademievertreter/innen zu den Gästen sprechen und eine Auftragskomposition des Jazzmusikers Guillermo Klein für alle Bereiche der Musik-Akademie wird zur Uraufführung gelangen.