Basel 1950: Kaum Autos, doch was für ein Stau

Ein Bild, ein Rätsel: Eine Strasse in Basel, für aufmerksame Kenner als Viaduktstrasse hinter der Markthalle zu erkennen, es bildet sich wie aus dem Nichts ein Pulk von Verkehrsteilnehmern. Ein Tram, ein paar Autos und eine ganze Veloschar stauen sich auf der Fahrbahn Richtung Margarethenstrasse. Der Grund ist ein einzelnes Mannli von Verkehrsdienst, zu sehen am unteren rechten Bildrand, der damals noch, bedauernswerterweise, im schweren, wollenen «Lämmlin»-Waffenrock den im Grunde spärlichen Verkehr im Hochsommer regeln musste. Ampeln oder Bodenmarkierungen gab es damals noch nicht, der Verkehr war aber schon da. Wachtmeister Daniel Vogt verfasste den abgebildeten Bericht und fand auch das Foto dazu. Damals, 1950, Vogt hatte noch nicht einmal das Licht der Welt erblickt, gab es noch kaum Verkehr in Basel. Und trotzdem schon Stau. Schlimmer Stau, wie man damals bereits der Meinung war.

Bild: Polizeimuseum Basel-Stadt

Mit der Freiheit kam der Zwang

Der Grund: Eine explosionsartige Verbreitung des Indvidualverkehrs Anfang des 20. Jahrhunderts. Die Situation war hierzulande im Vergleich noch harmlos: Zwar stieg die Zahl der Personenwagen in der Schweiz zwischen 1920 und 1930 um das 6- bis 7-Fache an, jedoch waren 1930 weltweit erst 34 Millionen Motorfahrzeuge auf den Strassen. Und 26.5 Millionen davon alleine in den USA (Quelle: Verkehrshaus der Schweiz). Heute sind es deutlich über eine Milliarde, also rund das 30-Fache.

Das statistische Amt hält fest: 1950 gab es in der Stadt gerademal 14’129 Motofahrzeuge. Heute sind es, bei geringerer Einwohnerzahl, über 80’000 motorisierte Verkehrsteilnehmer (Quelle: Statistisches Jahrbuch des Kantons Basel-Stadt, 2017).

Auch Kleinvieh macht Mist

Der Bericht von Vogt erzählt, dass sich Mitte des 20. Jahrhunderts trotz dieser Zahlen das Problem des «immer grösser werdenden Verkehrsaufkommens» stellte. Dies führte zu Unfällen und verlangte in der Folge auch nach einer «besseren Lenkung des Verkehrs». Das heisst, auch dessen punktuelle Lähmung. Das Foto markiert den Wechsel, als Stoppstrassen und Zebrastreifen erstmals Einzug hielten, als, nachdem der Individualverkehr für die Bevölkerung eben gerade erschwinglich geworden war, die Freiheit bereits in der Masse erdrückt wurde. Man muss sich bloss vorstellen, wie es auf Basels Strassen heute ohne diese lenkenden Massnahmen zu- und hergehen würde.

Das Bild zeigt deutlich, dass Basel schon damals eine Velostadt war. Wenn auch aus ganz anderen Gründen. Damals machten sich so viele Fahräder auf den Strassen breit wie heute Autos: 80'480 Zweiräder zählt das Statistische Jahrbuch der Schweiz von 1950 für die Stadt Basel alleine. Wie Sandkörner schmiegen sich die Zweiräder in die Lücken zwischen den wenigen Autos, bilden vorne einen tropfenförmigen Auslauf, der nur vom einsamen Polizisten zurückgehalten wird. Jederzeit bereit, sich in die Kreuzung zu entleeren. Heute würde so ein Zustand vermutlich sofort ein Hupkonzert und völliges Chaos auslösen. Es lässt sich aber nicht verneinen, dass der kurze Blechauflauf trotz dem deutlichen Stau wie ein Arrangement von Spielzeug wirkt.

Ohne Archive wie dem Polizeimuseum wüsste niemand mehr, was das bedeutet: Das Schild «Lämmlin», wo der Polizist auf dem Bild seinen Wollrock erhielt, hängt heute noch am Haus im Steinengraben. Bild: barfi

Polizeimuseum zeigt: Alte Bilder haben viel zu erzählen

Das Foto stammt aus dem Archiv des Polizeimuseums Basel-Stadt. Daniel Vogt, Kurator des kleinen Museums im Justiz- und Sicherheitsdepartement hat es bereits vor Jahren aus dem Archiv am Spiegelhof ans Licht gehoben. Sechsmal im Jahr verfasst er jeweils einen Artikel zur Geschichte der hiesigen Ordnungshüter, unter anderem auch zu diesem Bild. Was zuerst nur für den internen Gebrauch bestimmt war, soll nun einer breiteren Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden. «Diese Sachen sind für alle spannend, die sich für die Geschichte der Stadt interessieren,» sagt Vogt, der seit 30 Jahren für das Polizeimuseum solche Dokumente der Zeitgeschichte aufspürt, im Internet, im Staatsarchiv, in den Nachlässen von Fotografen und teils aus eigener Hand. Stück für Stück sollen in Zukunft mehr solche Fotos und Geschichten veröffentlicht werden. Auch Vogt merkte: «Die Leute haben gerne Mord- und Totschlag. Warum ihnen also nicht die echten Krimis geben?» Und die gibt es schliesslich bei ihm aus erster Hand. Die rund 30 Führungen, die Wm Vogt jährlich im Museum gibt, stossen jedenfalls auf reges Interesse.

Bild: Keystone

Vogt weist in seiner Bildbeschreibung auch auf das Café Sattler im Hintergrund hin. Die Nachfolger des damals nahmhaften Caféhauses führen heute das Stadthauscafé in der Altstadt. Solche Dokumente zeigen nicht nur lustige Begebenheiten von früher auf, sondern bilden auch einen wichtigen Teil der städtischen Geschichtsschreibung. Auf der Webseite des Polizeimuseums ruft Daniel Vogt dazu auf, Fundstücke und Dokumente aus dem Alltag der Kantonspolizei seit 1816 zu melden, um dieses Archiv weiter ausbauen zu können. Was heute unscheinbar wirkt, wie das Staubild damals wenig aufsehenerregend gewesen sein muss, könnte in ein paar Jahrzehnten wieder interessant sein. Dann wird man sich vielleicht darüber wundern, dass es nicht etwa Stau, sondern überhaupt jemals Autos gab, träumt die jetzige Generation der Verkehrsplaner. Ihre Nachfolger werden diesen Irrtum für viele neue Steuermillionen wieder richten müssen.

