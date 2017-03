Basel: Höchste Teuerung seit 2011

In welche Richtung sich die Preise im Februar in Basel entwickelt haben, zeigt sich auch daran, dass für einmal kein einziger Bereichsindex ein tieferes durchschnittliches Preisniveau aufweist als im Vormonat. Die höhere Teuerung ist dabei im Wesentlichen und zu annähernd gleichen Teilen auf die Preisentwicklung von drei Bereichsindices zurückzuführen: Bekleidung und Schuhe (+3,9%; vermehrt reguläre Sortimentspreise insbesondere für Damenbekleidung und Damenschuhe), Nahrungsmittel und alkoholfreie Getränke (+1,3%; in erster Linie witterungsbedingt höhere Ladenpreise für Tomaten, Peperoni, Gurken, Zucchetti und Salate, daneben aber auch für Schweinefleisch, Aufschnitt, Zitrusfrüchte sowie Frucht- und Gemüsesäfte), Verkehr (+1,2%; leicht höhere Treibstoffpreise und mit +19,2% gegenüber Januar sprunghaft gestiegene Preise für Flugtickets).

Der Landesindex erreichte im Februar den Stand von 100,4 Punkten (+0,5%) und weist eine Jahresteuerung von +0,6% auf.