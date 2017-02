Basel: Hohe Beanstandungsrate beim Gefahrgut-Schwerverkehr

Dabei handelte es sich um 38 Fahrzeuge mit Stückgut und 39 Tankfahrzeuge und Fahrzeuge mit Tankcontainern. 27 Fahrzeuge wurden beanstandet. Beanstandungsgründe waren Ladungssicherung, fehlende Ausrüstung im Fahrzeug, Fahrzeugkennzeichnung, Kennzeichnung der Versandstücke und Mängel in den mitzuführenden Papieren.

Die Kantonspolizei trifft die notwendigen Massnahmen vor jeweils vor Ort, d.h. die Fahrzeugführer müssen die Mängel beheben. In neun Fällen waren die Mängel jedoch so gravierend, dass eine Weiterfahrt nicht toleriert werden konnte. In der Regel wird in Fällen, bei denen schweizerische Transportunternehmen involviert sind, gegen den Fahrzeugführer sowie gegen andere Betroffene strafrechtlich ermittelt. Verstösse, die im Ausland ansässige Personen betreffen, werden mit Rechtshilfegesuchen erledigt.