Basel SBB bekommt rauchfreie Zonen

An sechs verschiedenen Bahnhöfen, unter anderem am Bahnhof Basel SBB, wird ab dem nächsten Monat eine rauchfreie Zone eingeführt. Diese rauchfreien Zonen haben laut der SBB einen positiven Einfluss auf die Sicherheit und Sabuerkeit. Zudem verbessere sich die Aufenthaltsqualität für die Kundinnen und Kunden. Pendler führen zu Hauptverkehrszeiten zu grosser Menschendichte und dies gebe eine potentiell heikle Situation mit Zigaretten und Kunden in deren Umfeld in Bezug auf Kleider, Haare und Haut, schreibt die SBB.

Zigarettenstummel werden oft nicht korrekt in den zur Verfügung stehenden Aschenbechern entsorgt, was die Sauberkeit des Bahnhofs angeht. Mit den Nichtraucherzonen in Bahnhöfen leistet die SBB damit auch einen positiven Beitrag für die Umwelt.

Rauchfreie Zone am Bahnhof Basel SBB

Wo genau befinden sich die rauchfreien Zonen am Bahnhof Basel SBB?

In der Haupthalle, in den Seitenflügeln, beim Zugang zu den Gleisen 1 bis 4 sowie 14 bis 17, auf den Perrons, auf der Haupt- und Postpasserelle und im Südkopf des Bahnhofs.