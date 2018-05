Basel Sinfonietta verlängert die Zusammenarbeit mit Baldur Brönnimann bis und mit Saison 2021/22

Die Basel Sinfonietta verfügt mit Baldur Brönnimann über einen Principal Conductor, der seit der Saison 2016/17 kontinuierlich mit dem Orchester zusammenarbeitet. Nun wurde diese Zusammenarbeit mit dem international sehr gefragten, auf zeitgenössische Musik spezialisierten Dirigenten bis und mit Saison 2021/22 verlängert. Felix Heri, Geschäftsführer der Basel Sinfonietta, ist sehr erfreut über diese Vertragsverlängerung: «Die Zusammenarbeit mit Baldur Brönnimann hat sich als gewinnbringend erwiesen. Unsere Ziele und Ambitionen sind deckungsgleich und die positiven Entwicklungen sind im Orchester bereits deutlich erkennbar.» Franziska Mosimann, Präsidentin des Orchestervorstands der Basel Sinfonietta, ergänzt: «Wir freuen uns ausserordentlich, dass wir weiterhin gemeinsam mit Baldur Brönnimann an der erfolgreichen Zukunft des Orchesters arbeiten können.»

Als Ergänzung zur Stelle des Principal Conductor wird auf die kommende Saison hin neu die Position eines Assistant Conductor geschaffen. Zusammen mit den neu ganzjährig vergebenen Praktikumsplätzen für junge Orchestermusiker kann so die in der laufenden Saison lancierte «Basel Sinfonietta Akademie» ausgebaut werden.

In den sechs Abo-Konzerten der Saison 2018/19 präsentiert die Basel Sinfonietta neuste Musik an teils verblüffenden Konzertorten – wie der Z7 Konzertfabrik in Pratteln (BL), dem Pantheon Basel in Muttenz (BL) oder dem Freilager-Platz in Münchenstein/Basel. Neben Klassikern der Neuen Musik stehen drei Uraufführungen von Michel Roth (CH), Maurus Conte (CH) und Bernd Richard Deutsch (A) sowie sechs Schweizer Premieren von Beat Furrer (CH), Alexander Lokshin (R), Emmanuel Nunes (P), John Adams (USA), Simon Steen-Andersen (DK) und Isang Yun (J) auf dem Programm.

Innerhalb der Saison wird mit Werken von Arthur Honegger, Rudolf Kelterborn, Beat Furrer, Michel Roth und Maurus Conte einmal mehr ein besonderer Schwerpunkt auf das Schaffen von Schweizer Komponisten gelegt. Zudem wird die seit der Saison 2015/16 verstärkte Förderung von jungen Komponisten mit der Zusammenarbeit mit Maurus Conte und Bernd Richard Deutsch fortgesetzt.

Zu den Engagements der Saison 2018/19 gehören u.a. der erneute Auftritt der Basel Sinfonietta an den Swiss Indoors 2018, wo dem Orchester die Ehre zufällt, am 22. Oktober die neue, modernisierte St. Jakobshalle im Rahmen des Super Mondays musikalisch einzuweihen. Zudem wird die Basel Sinfonietta im Februar 2019 an der zum zweiten Mal durchgeführten Basel Composition Competition neuste Kompositionen für grosses Orchester aufführen.

Mit dem in der laufenden Saison gestarteten Video-Format «Sinfonietta TV» wurde der Fokus in der Kommunikation des Orchesters zunehmend auf das Bewegtbild verschoben. Mit einem Re-Design des gesamten grafischen Auftritts wurde dieser Schwerpunkt noch verstärkt.