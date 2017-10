Basel-Stadt stockt Prämienverbilligung auf

Wildtauben-Fütterungsverbot für Basel? Die Totalrevision des kantonalen Übertretungsstrafgesetzes geht in die Vernehmlassung

Klarer strukturiert, entschlackt von unzeitgemässen Bestimmungen und dank ausgemerzter Doppelspurigkeiten konziser eingebettet in die basel-städtische Gesetzesarchitektur: So präsentiert sich der Entwurf des totalrevidierten kantonalen Übertretungsstrafgesetzes, den der Regierungsrat in die Vernehmlassung geschickt hat.