Basel Tourismus: «Metropole im Taschenformat» erobert die Welt

Über ein Dutzend Lokaljournalisten hören im vierten Stock an der Aeschenvorstadt bei Basel Tourismus Rekord um Rekord. Ein Zuwachs da, ein Zuwachs dort, kann Irma Rodiqi vom Statistischen Amt Basel aufs Komma genau verkünden. Ein Detail am Rande ist auch, dass Basel seit 82 Jahren die Übernachtungsstatistik selbst führt. Und hoppla, man sei sogar schlagkräftiger als die Bundesstatistik. Darum weiss man genau: Der durchschnittliche Gast bleibt 1,88 Tage in einem der 64 Hotelbetriebe in der Stadt. Diese verfügen über 4'091 Zimmer mit 7'543 Betten. Die Basler Hotellerie kommt auf eine Auslastung von 61,6 Prozent. Darum will Basel Tourismus-Direktor Daniel Egloff auch nicht von einem «Überangebot» an Hotelzimmer sprechen, wenn jetzt neue Hotels gebaut würden.

Hotelzimmer billiger

Allerdings sei durch das grössere Angebot ein leichter Preisdruck entstanden. Im Durchschnitt sind die Hotelpreise um 0,9 Prozent gesunken, so dass das durchschnittliche Basler Hotelzimmer rund 140 Franken kostet. Vor einem Jahr war der Durchschnittspreis noch zehn Franken höher. «Die Hotellerie kann das ertragen», sagt Daniel Egloff. Während Schweizer Gäste rund einen Drittel aller Übernachtungen ausmachen, sind die deutschen Nachbarn immer noch die grösste Touristengruppe. Ob sich hier die geplanten Hotels im Badischen negativ auswirken könnten, sei noch nicht vorauszusagen.

Fehlanzeige Russland

Zu den Highlights des Tourismus-Jahres 2016 zählt ein strahlender Daniel Egloff das Pokémon Go-Video: «Einen solchen Erfolg kann man natürlich nicht planen oder voraussehen.» Die Rache von Pichachu und Konsorten an den Spielern wurde 100 Millionen mal aufgerufen und brachte einen Imagegewinn im Wert von 11 Millionen Franken. Der Ausblick nach dem Rekordjahr sieht vor, dass die Aktivitäten von Basel Tourismus in Brasilien und Russland eingestellt würden. Der Aufwand lohne sich nicht, die «Marke Basel» in diesen Ländern durchzusetzen. Dazu sei man schlicht zu unbekannt.

Tote Hose am heiligen Sonntag

Für die Touristen eine gute Nachricht ist sicherlich, dass die Internet-Hotspots im nächsten Jahr verdoppelt werden sollen, wie Egloff sagt. Finanzierung und Unterhalt seien kein Problem gewesen, einzig bei den Tagesgästen müsse man sich überlegen, wie diese vom Angebot profitieren können. Warten auf die drahtlose Internet-Verbindung müssen nur die Basler. Im Bereich der Flusskreuzfahrten wolle man ebenfalls zulegen. Allerdings sei hier das Problem, dass oft am Sonntag in der Innenstadt «tote Hose» herrschen würde, so dass die Schiffe gleich ablegen oder ihren Aufenthalt verkürzen würden. Da die Veranstalter dieser Reisen aus steuerlichen Gründen meist in Basel beheimatet seien, wisse man dies aus Gesprächen ziemlich genau.

Potential für die Zukunft sieht Egloff durch den Umbau der Veranstaltungsorte Stadtcasino und St. Jakobshalle. «Die Strategie auf Kultur, Messen und Kongresse zu setzen, hat sich bewährt», erklärt der Direktor von Basel Tourismus. So also erobert die «Metropole im Taschenformat» die Welt.

