Basel bereitet sich auf die Strassenmusiker vor – mit einem einsamen Wanderschild

Zieht der kalte Wind durch die Gassen, mag er jetzt Burglind oder Evi heissen, sind Strassenmusiker in Basel Mangelware. Klar, einige hartgesottene Troubadoure lassen sich selbst von gefühlten Minustemperaturen nicht abschrecken und spielen ihre zwei-Ton-Melodie auf dem Akkordeon weiter . Die grossen Kombos bleiben allerdings aus und werden erst mit den ersten Zugvögeln Ende Februar, Anfang März zurückkehren. Basel ist für den kommenden Anflug gewappnet und stellte schon einmal ein erstes Schildern mit strengen Auflagen für die Musikanten auf die Strasse. Derzeit am Bahnhof Basel SBB.

Das sei eine «präventive Aktion des Community Policing der Kantonspolizei Basel-Stadt», wie Mediensprecher Martin Schütz gegenüber barfi.ch bestätigt. Auch wenn das Schild alleine ist, wandert es durch die Innenstadt. Bis am 4. Januar stand es bereits am Spalenberg, nun am Centralbahnplatz. «Im Drei-Wochen-Turnus wird es an weiteren bei Strassenmusikern beliebten Standorten in präventiver Absicht aufgestellt – so etwas in der Steinen-Vorstadt, beim Barfüsserplatz, in der Freie Strasse und beim Claraplatz», erklärt Martin Schütz. Dass es den Strassenmusikern noch zu kalt ist, um zu spielen oder das Schild zu studieren, stört die Basler Polizei nicht: «In der Stadt Basel gibt es nicht allein in der warmen Jahreszeit Strassenmusikerinnen und Strassenmusiker, sondern seit je auch in den Wintermonaten», so Schütz. Die richtig grossen Musiker sind das allerdings nicht.

Regeln und Piktogramme

Die Regeln sind das ganze Jahr klar: Es darf nur zu bestimmten Zeiten musiziert werden. Jeweils 30 Minuten, beginnend zur vollen und halben Stunde. Erlaubt ist das pro Gruppe nur einmal pro Tag und Ort und mit «ausreichendem Abstand» zu den nächsten Unterhaltern. Wie gross dieser Abstand ist, definiert die Kantonspolizei allerdings nirgends. Bei der Angabe «minimale Distanz» auf dem Poster, ist nur zu erahnen, dass es sich dabei um die Hörreichweite handeln könnte. Doch welche? Sie wird auf dem Piktogramm durch Kreise über einem Männchen dargestellt, die zu den Kreisen eines zweiten Männchens reichen. Grosse Formationen sind generell verboten. Ein Quartett ist das höchste der Gefühle. Und man solle doch bitte «piano» spielen. Das Auftreten an Haltestellen ist übrigens komplett untersagt.

Alte Regeln, selten durchgesetzt

Die aufgestellten Plakatte sind kein Novum. Schon 2012, mit der Änderung der Strassenmusikervorschriften, wurden die Richtlinien eingeführt. Damals wollte man noch Gnade walten lassen und nicht gleich jedem Musiker eine Busse über 80 Franken verhängen. Nun, fünf Jahre später, scheinen die Informationsschilder noch immer wenig bewirkt zu haben. Sind die Troubadouren erst einmal unterwegs, sind Tramstopps wie die am Barfi beliebte Aufenthaltsziele. Dass sie daran von Behördenvertretern gleich sofort gebüsst werden bleibt die Ausnahme, hier entscheiden die Polizisten situativ.

Nachdem die Polizei vor fünf Jahren fast nie durchgegriffen hat – Schonzeit – bleibt nun noch die Frage, wie oft dieses Jahr das Bussenbüchlein gezückt wird. Die Polizei sei jedenfalls zufrieden mit Schild und Verordnung, meint Schütz: «Seit die neue Verordnung wirksam ist, sind die Reklamationen wegen Strassenmusik unter dem Strich im übrigen deutlich zurückgegangen.» Der Mensch gewöhnt sich an alles.