Basel goes Sächsilüüte: Viel Fasnacht und ein bisschen Frauenpower

Und Basel-Stadt ist die Frauenfrage doch wichtig, denn als geladene Gäste dürfen auch Frauen des Gastkantons im Umzug am «Sächsilüüte» mitmarschieren, hält man dann doch stolz fest. Sodass die Regierungsrätinnen Ackermann und Herzog und Organisatorin Sabine Horvath problemlos teilnehmen können.

Zu reden gegeben hatte die Frauenfrage im Basler Parlament. Tonja Zürcher (Nomen est Omen) hatte gefordert, die 280'000 Franken für das Sächsilüüte (so schreibt man das auf Zürichdeutsch) zu streichen, da am Zürcher Frühlingsfest keine Frauen mitmachen dürften. Schlussendlich scheiterte der Vorstoss und Basel-Stadt präsentiert sich drei Tage lang in Zürich.

Seemannschor und 3-D Reise

Unter dem Motto «Basler Hochkultur und Alltagskunst» hat das Stadtmarketing ein vielfältiges Programm zusammengespielt. Klar, ein bisschen Macho ist das Ganze dann trotz virtuellen Erlebnissen und viel Jazzschule. Aber das geht in Ordnung schliesslich braucht es zum Volksfest viel Fasnacht und viel Zunft und Ehrengesellschaften, da will man ja sicher nicht dem Zürcher Bürgertum den Vortritt lassen.

In rund einem Monat verbrennen die Zürcher am «zünftigen Frühlingsfest» den Böög. Vier Tage lang mitfeiern wird Basel-Stadt. Im Lindenhof präsentiert sich der Kanton vier Tage lang mit vielen Highlights. Das Spektrum reicht dabei – natürlich – von Fasnacht bis zu einer 3D-Reise durch den menschlichen Körper, die die Uni Basel anbietet. Sabine Horvath vom Stadtmarketing hat neben der Polizeimusik und der Knabenkantorei auch den Seemannsschor Störtebekkers ausgegraben, der mit seinen Seemannsliedern für eine ganz spezielle Stimmung im Festzelt sorgen wird.

Mit Läckerlimousse die Zürcher erschrecken

Mit rund 500 Teilnehmern ist die Basler Delegation ziemlich gross. So reist der Kinderchor Kolibri an die Limmat, genauso wie die Basler Trommelakademie oder «das erste Jodel-Frauen-Chörli Basel». Am Samstag nimmt der Basler Jazzcampus das Festzelt auf dem Lindenplatz in Besitz. Mehre Formationen sorgen den ganzen Tag für Stimmung. Und die «Focusyear Band FY18» wird eine Übersicht über das Schaffen auf dem Jazzcampus bieten können.

So viel Kultur geht auch durch den Magen. Drum wird etwa das Basler «Läckerlimousse» angeboten. Das erschreckt die Zürcher sicher. Falls dies nicht ausreicht, kann «Salm à la Bâloise» versucht werden. Ein wenig ratsame Sache, da dabei aus unerfindlichen Gründen der Lachs in Mehl gewendet wird. Trost könnte dabei der Suure Mogge bieten, funktioniert immer und ist gut. Ausser natürlich man ist Vegetarier.

Tout Bâle muss nach Züri

Tout Bâle kommt dann am Montag beim «Zug zum Feuer» so richtig zum Einsatz. Da der Gastkanton den Umzug zum Böög anführt, schöpft Basel-Stadt hier mit der Anwesenheit der gesamten Regierung und 470 Mitwirkenden aus dem Vollen. Rund achtzehn verschiedene Formationen, angeführt vom Geschenk für die Gastgeber der Basler Fasnachtslaterne und von 100 Fasnächtlern am Charivari und der Chaise Sumpfdohle. Darauf folgen die «hochgeachteten Meister der Zünfte, Ehrengesellschaften und Vorstadtgesellschaften und Korporationen.

Schlag auf Schlag geht es weiter mit dem vereinigten Zunftspiel der Basler Zünfte und der Basler Garde. Auch im Zug ist der Olympiasieger von Rio, der Ruderer Lucas Tramèr. Vor ihm bekamen die Zürcher die historischen Hochräder aus dem Sportmuseum zu sehen. Nach den Störtebekers gibt's «Klamauk» vom Museum Tinguely dann wieder etwas Fasnacht und Trachten und am Schluss noch ein Auftritt des Läckerli Huus.

Fasnachtserfahrung wird helfen

So richtig schnell geht das alles nicht. Der Zug formiert sich um 14.30 Uhr in der Bahnhofstrasse und marschiert dann in Richtung Bürkliplatz. Der Böög wird allerdings erst um sechs Uhr abends abgefackelt. Danach kehren die Zünfte in ihre Zunftlokale zurück und besuchen sich gegenseitig. Von den «drey scheenschte Dääg» her ist der Bebbi aber natürlich abgehärtet und übersteht ein paar Tage Party in Zürich.

Auch die Frauenfrage ist seit 2014 halb so wild: Denn die Zürcher Zünfte haben die einheimischen Damen ganz einfach auch eingeladen. Durch diesen «Kniff» können seit vier Jahren auch Zürcherinnen am Zug zum Feuer teilnehmen. Nur am Abend bleiben die Zürcher Zünfter unter sich, aber das mag man ihnen gönnen. Auch wenn's altmodisch ist.

