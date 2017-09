Basel im Zeitraffer (7): Heuwaage 1865, 1971, 2017

Ein antiquarischer Fund macht es möglich. 1954 hat der Allschwiler Athena-Verlag erstmals das Buch «Altes Basel, Neues Basel» herausgegeben. Danach folgten mehrere Auflagen, die neuste wurde 1971 herausgebracht. In diesem Buch wurden Bilder der Basler Fotografen-Dynastie Höflinger gezeigt. Immer ein Bild aus dem 19. oder frühen 20. Jahrhundert, das einem aus den 1950er- oder 1960er-Jahren gegenübergestellt wurde. Als wir diesen kleinen Schatz aus dem Antiquariat durchblätterten, ist uns aufgefallen, wie sehr sich unsere Stadt in den letzten 50 Jahren verändert hat. Deshalb haben wir die alten Bilder von Jakob, August und Heinz Höflinger immer durch eines ergänzt, das wir aktuell aufgenommen haben. Heute geht es um die Heuwaage, wo früher das Steinentor stand – und tatsächlich Heu gewogen wurde.

Bild: Aus dem Buch «Altes Basel, Neues Basel», Athena-Verlag

1865

Früher wurde in Basels Stadtmauern noch ziemlich viel Vieh gehalten – und Pferdestärken waren das führende städtische Transportmittel. Also brauchte man in der Stadt Tag für Tag massive Heulieferungen. Die Fuhrwerke, die das Heu in die Stadt brachten, kamen aus dem gesamten heutigen Baselbiet, aber auch aus dem Leimental und dem Sundgau. Nun musste auf alle Waren, die in die alte Stadt eingeführt wurden, Zoll entrichtet werden. Beim Heu wurden die Beträge nach Gewicht taxiert. Zudem wurde für das Wägen eine Gebühr fällig. Bis 1874 stand die Heuwaage am Barfüsserplatz, vor dem dortigen Kaufhaus, über das barfi.ch am 12. August dieses Jahres eine umfassende Geschichte publizierte. Als dieses abgerissen wurde, stellte man die Waage vor das Steinentor, das anfangs des 14. Jahrhunderts gebaut worden war und zur Vorstadtbefestigung gehörte. Das Tor stand etwa dort, wo sich heute die Tramstation Heuwaage befindet. Vor dem Tor lag übrigens der Ort mit dem schönen Flurnamen «Kopfabheini», wo die Basler Henker einst Übeltäter enthaupteten. Unser Foto zeigt das Tor ein Jahr, bevor es abgebrochen wurde.

Bild: Aus dem Buch «Altes Basel, Neues Basel», Athena-Verlag

1971

Danach war die Heuwaage eine recht unattraktive Strassenkreuzung, Treffpunkt von Gelegenheitsarbeitern und Taglöhnern, oft mit Fuhrwerken ausgerüstet, die man Heuwoogschangi nannte. Es waren raue Gesellen, die fluchten, den ganzen Tag am Schnaps nippten, Tabak kauten und spuckten – zudem immer wieder mal in tüchtige Schlägereien verwickelt waren. Deshalb riet man Frauen und Mädchen, diesen Ort zu meiden. Nach Abbruch des Steinentors gab es hier übrigens auch einen Schweinemarkt, der ebenfalls vom Barfi zur Heuwaage gezügelt worden war. 1959 wurde das Waaghaus abgebrochen, nachdem es schon seit vielen Jahren keine Bedeutung mehr gehabt hatte. Mit dem massiven Bevölkerungszuwachs und dem sich stetig steigernden Verkehr um die vorletzte Jahrhundertwende geriet die Heuwaage ohnehin ins Visier der Stadtplaner. Schon um 1889 war zum ersten Mal der Plan entstanden, die Heuwaage mit einem Strassenviadukt zu versehen. 1933 wurde dieser Plan wieder hervorgeholt. 1937 wurde der Bau ausgeschrieben. Doch der Beginn des Zweiten Weltkriegs machte das Projekt zunichte. Anfang der 1960er Jahre nahm es der Basler Baudirektor Max Wullschleger wieder auf – und trieb es mit Macht voran. Schliesslich konnte das Viadukt 1970 eingeweiht werden. Sein Bau und jener des Parkhauses kosteten damals 25 Millionen Franken, aus heutiger Sicht ein Schnäppchenpreis. Wullschleger pflegte zu scherzen, dass der Bau in den 1930er Jahren noch um einiges billiger gekommen wäre.

Bild: barfi.ch

2017

Die Einweihung des Viadukts war ein Meilenstein für die Basler Stadtplanung, weil es die Heuwaage-Schlucht überbrückte, den Verkehr an den Bahnhof SBB anschloss und eine gerade Zufahrt zur Nauenstrasse ermöglichte. Es wurde schweizweit als Musterbau gelobt. Später erwies sich allerdings, dass es bei einem Erdbeben in hohem Masse einsturzgefährdet war. Deshalb wurde es in den Jahren 2009 und 2010 umfassend renoviert und für die Zukunft gesichert.

Möchten Sie sich dazu äussern? Hier geht es zu den Kommentaren.

Weitere Titelgeschichten finden Sie hier.