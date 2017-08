Basel ist heute die Hauptstadt der Oldtimer

Ein Monteverdi aus dem Jahr 1971, ein Horch Sportcabriolet aus dem Jahr 1939 und ein Minor, der grössere Bruder des Mini 40: Das sind nur drei der wunderschönen Oldtimer, die am Concours d'Élegance teilnehmen. Inmitten der sonst verkehrsfreien Innenstadt präsentierten sich über 75 Oldtimer in der Freien Strasse. Ein spezieller Jahrgang des Traditionsanlasses, denn noch nie zuvor beteiligten sich so viele Klassiker am Concours d'Élegance und lockten dementsprechend viel Publikum an. Selten sind die wunderschönen Autos, die am Concours von ganz nah betrachtet werden können, wie der Ford GT 40, dessen Motor erst für die Jury-Bewertung gezündet worden ist. Der Sportmotor wäre zu stark und zu laut für die Freie Strasse.

Die Oldtimer sind Herzensangelenheiten der Besitzer. Sie hegen und pflegen aber nicht nur ihre Autos, für den Concours werfen sie sich selbst auch in Schale. «Die richtige Garderobe gehört für mich schon dazu», sagt eine Teilnehmerin, die schon seit zehn Jahren dabei ist. Mit dem passenden Outfit ist das Oldtimer-Fahren stilvoller, das Gesamtbild muss stimmen. «Wir sind schon seit dem ersten Concours dabei», strahlen zwei Teilnehmer. Denn für sie sind die alten Autos Kulturgüter, die es wert sind, vorzuführen.

Peter Giger, Präsident des Monteverdi-Clubs, im Monteverdi Modell 375 L von 1971. barfi.ch fuhr mit dem eleganten Auto mit (Video siehe unten).

Wer ist der Schönste?

Denn auch wenn der Concours d'Élegance eine Leichtigkeit des Lebens in die Innenstadt bringt und Nostalgie-Gefühle aufkommen lässt, ist die Parade der Schönsten der Schönen für die Teilnehmer eine ernste Angelegenheit: Nachdem die Oldtimer von der Messe in die Freie Strasse gefahren sind und dort bestaunt werden konnten, geht es zur Jury-Bewertung, dem Kernstück des Concours. Ab viertel vor fünf fahren die Oldtimer vor der sechsköpfigen Jury durch und werden bewertet.

Die Jury bewertet jeden Oldtimer, der am Concours d'Élegance teilnimmt. © barfi.ch

Die Jury bewertet die Autos nach rund einem Dutzend Punkten auf der Kriterienliste, darunter sind die Authentizität, der Erhaltungszustand, die Gepflegtheit der Oldtimer und der kulturelle Wert. Die Fahrzeuge sind in drei Kategorien unterteilt: Die Oldtimer bis Jahrgang 1939, diejenigen bis Jahrgang 1980 und die Sportwagen, deren Modelle zwischen 1959 bis 1980 gebaut worden sind.

Auftakt für die grosse Fahrt

Ebenfalls heute findet der sogenannte «Prolog Emil Frey Classics» zum dritten Mal statt, eine sogenannte Raid. Dabei erhalten die Fahrerinnen und Fahrer ein Roadbook, welches den Weg weisen soll. Aber Achtung, es ist nicht etwa eine übersichtliche Karte, sondern die Hinweise sind wie folgt angegeben: «In 100 Metern links abbiegen, in 250 Metern die rechte Ausfahrt nehmen.» Die Streckenmessung der Teilnehmer ist also gefragt. Der Concours und der Prolog sind der Auftakt für ein weiteres Oldtimer-Highlight: Die dreitätige Fahrt von Basel nach Paris. Auf der Strecke werden Prüfungen absolviert, Punkte gezählt und genau auf die Zeit geschaut.

Organisation RAID Hinter dem Concours d'Élegance sowie der Raid Basel-Paris, steht die Organisation Raid. Der Geschäftsführer ist Hans André Bichsel, der die Organisation Mitte der 1980er Jahre gegründet hatte. Anlass dafür war, dass wegen des Waldsterbens ein Verbot für alte Autos in Betracht gezogen worden ist. Hans André Bichsel gründete daraufhin den Dachverband für historische Motorfahrzeuge, bei der Gründung umfasste der Verband rund 10'000 Mitglieder.

Der Concours d'Élegance im Zeitraffer

Barfi.ch durfte mit dem Monteverdi Modell 375 L aus dem Jahr 1971 mitfahren. Ein besonderes Auto: Peter Monteverdi bewarb sich damit beim Bundeshaus. Sein Monteverdi sollte offizielles Bundesrats-Auto werden, wurde aber abgelehnt.

Erleben Sie den Concours im Zeitraffer aus der Mitfahrerperspektive. An dieser Stelle ein herzliches Dankeschön an Peter Giger und den Monteverdi Club.