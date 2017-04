Basel kapituliert vor Wildpinklern: Keine Gebühr für WC-Anlagen

Mit Ausnahme der drei WC-Anlagen auf dem Barfüsserplatz und der Anlage auf der Voltamatte kostete bisher die Benutzung einer der insgesamt 30 selbstreinigenden WC-Anlagen auf Stadtgebiet 50 Rappen. Die Gebühr sollte vermeiden, dass die Anlagen zweckentfremdet genutzt oder böswillig beschädigt werden. Die Gebührenhöhe lag weit unter den Betriebskosten.

Seit dem vergangenen Wochenende und bis Ende September 2017 soll nun im Rahmen eines Pilotversuchs herausgefunden werden, in welchem Umfang bei einem Gebührenerlass die Anlagen vermehrt benützt werden, das Wildpinkeln abnimmt und an welchen Standorten vermehrt mit Vandalismus zu rechnen ist. Schliesslich soll auch herausgefunden werden, ob allenfalls nur einige WC-Anlagen an ausgesuchten Standorten mit einer Gebührenbefreiung betrieben werden sollen.

Die kostenlose Benützung der selbstreinigenden WC-Anlagen in der wärmeren Jahreszeit hat auch ihren Preis: Dem Kanton entstehen Umrüstungskosten sowie Mindereinnahmen von insgesamt rund CHF 85‘000. Allfällige zusätzliche Reparaturkosten und ein erhöhter Verschleiss können erst nach dem Pilotversuch beziffert werden.