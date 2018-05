Basel plastickt nicht anders. Nicht nur ein Problem für die EU: Im Rhein schwimmt mehr Plastik als man denkt

Die Europäische Union sagt dem Plastikmüll den Kampf an. Deswegen sollen Einweggeschirr, Strohhalme, Wattestäbchen und sogar Ballonhalter aus Plastik verboten werden: besserer Schutz für Umwelt und Meere.

Geht es nach der EU-Kommission, gibt es demnächst kein Wegwerfgeschirr aus Plastik mehr. Mit einem Verbot vieler Einwegprodukte aus Plastik und einer Recyclingquote für Plastikflaschen will die Brüsseler Behörde hauptsächlich das Müllproblem in den Meeren reduzieren, denn dort endet ein grosser Teil des Plastikmülls aus Industrieländern. Was auf den ersten Blick abwegig tönt, ergibt auf den zweiten Blick durchaus Sinn.

Heftig Plastik im Bach

Der jetzige Vorstoss ist Teil der EU-Plastikstrategie, sie wurde im Januar ins Leben gerufen mit dem Ziel, dass bis im Jahr 2030 55 Prozent der Plastikverpackungen in der EU recycelt werden sollen. Die Auswahl der genannten Produkte begründet die Kommission damit, dass 86 Prozent aller an EU-Stränden angeschwemmten Einweg-Kunststoffabfälle auf diese Verpackungen zurückzuführen sind.

Und wer jetzt denkt, dass ihn die Problematik nicht betrifft, da die Strände der EU ziemlich weit weg sind und wir in Basel auf unsere Umwelt achten, der irrt. Denn auch Schweizer Gewässer sind betroffen, vor allem vom sogenannten Mikroplastik. Das sind Plastikteile, die kleiner als fünf Millimeter gross sind. Wissenschaftler der Polytechnischen Hochschule Lausanne (EPFL) haben grosse Mengen Plastikmüll im Genfersee entdeckt. Und eine Studie der Universität Basel ergab, dass der Rhein besonders stark durch Plastikpartikel verunreinigt ist.

Klar ist, ein solches Verbot würde einige Umstellungen bei unseren Gewohnheiten im Alltag bedeuten. Sei es beim Grillieren am Rhein oder beim bräteln im Wald mit den Kindern, immer ist Einweggeschirr mit von der Partie. Sei es der eingeschweisste Einweggrill, die PET-Wasserflasche oder der Plastikteller. Überquellende Abfalleimer am Rhein, im Gartenbad und in den Parks sind die Folge. Doch das muss nicht sein. Denn Hand aufs Herz, wer braucht tatsächlich ein Röhrli zum Trinken? Und ginge es beim Grillieren oder am Kindergeburtstag nicht auch ohne Plastikbesteck?

Vom Spale- bis zem Dalbetörli, fertig isch's mit Plastikröhrli

Plastikröhrli sind für Umweltschützer weltweit das Symbol für unnötigen Einmalkonsum. Verlässliche Daten gibt es zwar nicht, aber die in Brüssel ansässige Umweltschutzdachorganisation «Seas at Risk» schätzt den jährlichen Verbrauch in den 28 EU-Ländern auf Grundlage von Handels- und Abfallstatistiken auf 36,4 Milliarden Röhrli. Rechnerisch nutzt demnach jeder der etwa 512 Millionen EU-Bürger also 71 Stück pro Jahr.

Eigentlich könnte man bereits heute auf alternative Materialien ausweichen. So gibt es Becher und Besteck aus Holz und anderen kompostierbaren Materialien. Zudem gibt es heute schon Hersteller mit Alternativen für vielleicht einmal verbotene Produkte, auch für Röhrli. Zum Beispiel «Strawganic». Sie wollen ihre wiederverwertbaren und einfach zu reinigenden Röhrli langfristig auch in der Gastronomie etablieren und damit helfen, den Plastikmüll nachhaltig zu reduzieren.

Neben Gläser nun auch Röhrli waschen, Witz oder bald Gesetz?

Zu kaufen gibt es die Röhrli auch in Basel, in der Enothek an der Grenzacherstrasse. Und auch beim Coffee-to-go gäbe es eine einfache Lösung. Wer sich an der Umweltsünde nicht beteiligen will, nimmt einen eigenen wiederverwendbaren Thermobecher mit in die Kaffeebar des Vertrauens. Bei einigen Kaffeehäusern in Basel gibt es dann den Kaffee sogar etwas günstiger.

Und auch wenn die von der Kommission vorgelegte Richtlinie zunächst nur ein Vorschlag ist und die Verabschiedung und Umsetzung noch dauern dürften, kann man mit ein paar wenigen und kleinen Umstellungen der Gewohnheiten schon heute helfen die Vermüllung zu verkleinern. Aber bitte mit Augenmass.

