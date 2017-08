Basel schwimmt im Geld: Eva Herzog budgetiert wieder dreistelligen Millionen-Überschuss

Ein Plus von 138 Millionen Franken für 2018: Schwarze Zahlen in den Budgets haben bei Finanzdirektorin Eva Herzog Tradition. Das schreibt sie auch in den Finanzplan bis 2021: Es sei überhaupt mit strukturellen Überschüssen zwischen 130 und 156 Millionen Franken zu rechnen.

Herzog schränkt aber ein: Die Umwälzungen bei der Unternehmensbesteuerung seien noch nicht einberechnet. Und das habe ab 2021 massive Auswirkungen auf den Staatshaushalt. Ihre Lösung ist einfach. In den fetten Zeiten, also heute, möglichst viele Überschüsse schreiben, damit nach der Unternehmenssteuer-Umstellung noch Geld da ist. Der Kanton spart klassisch und das nicht zu knapp.

Finanzlage sei gesund und stabil

Die Regierung beurteilt die Finanzlage des Kantons als weiterhin «sehr gesund und stabil». Zu verdanken sei dies neben einer vorsichtigen Ausgabenpolitik auch der dynamischen Wirtschaftsentwicklung der letzten Jahre.

Zum Überschuss trägt namentlich der Fiskalertrag bei, der im Vergleich zum Budget 2016 um 1,7 Prozent auf 2,77 Milliarden Franken ansteigen soll. Zu den Mehreinnahmen bei den Steuern sollen die natürlichen Personen 25,5 und die juristsischen Personen 21,9 Millionen Franken beitragen.

Sozialhilfe wird aufgestockt, Prämienverbilligung schenkt ein

Stärker belastet als im laufenden Jahr wird der baselstädtische Staatshaushalt 2018 unter anderem durch die Sozialhilfe, deren Budget um 12 Millionen Franken erhöht wird. Mit Mehrkosten von 10 Millionen Franken wird zudem bei den Prämienverbilligungen gerechnet. Überdies muss der Stadtkanton unter dem Strich 15 Millionen Franken mehr in den nationalen Finanzausgleich (NFA) abliefern.

Bei den Investitionen sieht der Voranschlag 2018 gegenüber dem laufenden Jahr einen Rückgang um 54 Millionen auf netto 368 Millionen Franken vor. Der Selbstfinanzierungsgrad soll von 68,7 auf 82,4 Prozent steigen. Auch für die Jahre 2019 bis 2021 rechnet die Basler Regierung mit ähnlich guten Abschlüssen wie für 2018. Der strukturelle Überschuss sei aber nötig für die kantonale Umsetzung der Steuervorlage 17 zur Reform der Unternehmensbesteuerung.