Basel und die Bösen: Heute 99. Schwingertag

Um 6.30 Uhr heute Morgen ging es los auf dem Sandgruben-Areal in der Nähe des Badischen Bahnhofs. Der Baselstädtische Schwingertag ist wieder voll im Gange. Für die meisten Baslerinnen und Basler hört sich ein Schwingfest mitten in der Stadt Basel etwas seltsam an. Verbinden viele diese Schweizer Tradition doch mit ländlichen Kantonen. Doch das Schwingfest findet bereits zum 99. Mal in Basel statt und der ansässige Schwingerverband ist sogar noch etwas älter.

Die Gründung des hiesigen Schwingerverbands datiert auf den 22. Dezember 1907. Eine Woche zuvor, am 14. Dezember desselben Jahres fand bereits die Generalversammlung der Schwinger aus Basel und Baselland statt. An der GV wurden zum ersten Mal nur Stadtbasler in den Vorstand gewählt. Aufgrund dieser Wahl entschieden sich die Städter, nur eine Woche später, einen eigenen Verband zu gründen.

Geschwungen wurde in Basel aber schon vorher. 1897 wurde Alfons Thurneysen in Biel zum ersten Basler Schwingerkönig. Und ein Jahr später, 1898, fand das Eidgenössische Schwing- und Älplerfest in Basel statt.

Schwierige Zeiten erlebte der Baselstädtische Schwingerverband, wie alle Verbände in der Schweiz, während den beiden Weltkriegen. Zum 50. Geburtstag des Schwingerverbandes am 30. Mai 1957 konnte beim Baselstädtischen Jubiläumsschwingertag auf der Sandgrube mit einen Massenaufmarsch von Schwingern und Zuschauern gezeigt werden, dass das Schwingen in Basel weiterhin einen hohen Stellenwert aufwies.

Am Schwingertag 1983, an welchem erstmals auch ein Kinderhütedienst eingerichtet wurde, kamen 2500 Zuschauer auf die Sandgrube. Ein Sitzplatz-Ticket für den ganzen Tag kostete damals 12 Franken, für einen Stehplatz zahlte man 8 Franken. Erstaunlicherweise haben sich die Ticketpreise bis heute kaum verändert. Wer heute Schwingen auf hohem Niveau bestaunen möchte zahlt 16 Franken für einen Sitz- und 11 Franken für einen Stehplatz.

Im Mai 1990 wurde der Marktplatz für einmal zu einer Schwingarena umfunktioniert. Zusammen mit der Arbeitsgemeinschaft Pro Innerstadt holte der Schwingerverband den jungen und populären Schwingerkönig Adrian Käser für eine Demonstration nach Basel. In einer wunderbaren Arena mitten in der Altstadt wurde vor einer grossen Zuschauerkulisse versucht, das Schwingen dem Nachwuchs näher zu bringen.

Am heutigen 99. Baselstädtischen Schwingertag stehen über 250 ehrenamtliche Helfer bereit, um den Anlass reibungslos über die Bühne zu bringen. Highlight aus sportlicher Sicht ist der Berner Thomas Sempach, der Sieger des prestigeträchtigen Brünig-Schwinget. Dem Sieger des Schlussgangs um 16.30 Uhr winkt Muni «Basil vom Spalebärg».