Basel wird von Madrid abgelöst: Nächstes Taizé-Treffen in Spanien

In Basel ist das Jugendtreffen der Gemeinschaft derzeit zu Gast. Junge Christinnen und Christen feiern gemeinsam über den Jahreswechsel ein "Fest der Nationen". Über 15'000 von Ihnen besetzen derzeit fröhlich, friedlich und meist singend die ganze Stadt für Christus. Mit Basel ist zum zweiten Mal eine Schweizer Stadt Gastgeberin des fünftägigen Taizé-Treffens. Vor zehn Jahren war es Genf gewesen.

Nach Riga im Nordosten im Jahr 2016 und Basel im Zentrum gehe es im kommenden Jahr wieder in den Süden von Europa, sagte Frère Alois vor den Medien. Das Treffen in Madrid findet vom 28. Dezember 2018 bis 1. Januar 2019 statt. Auf der iberischen Halbinsel war das Jugendtreffen bereits mehrfach zu Gast. Dreimal fand es in Barcelona, je einmal in Valencia und Lissabon statt.

Nebst der Stärkung des Zusammenhalts unter Jugendlichen wie bei jedem Taizé-Treffen, steht im kommenden Jahr die spanische Kirche speziell im Fokus, wie Frère Alois der Nachrichtenagentur sda am Rande der Medienkonferenz sagte. In der spanischen Kirche müssten Jugendliche stärker gefördert werden und Verantwortung übernehmen.

Die europäischen Jugendtreffen zum Jahreswechsel sind Etappen auf dem von Taizé ausgehenden "Pilgerweg des Vertrauens". Die erste Begegnung dieser Art fand 1978 in Paris statt. Die Treffen werden von der in Taizé in Ostfrankreich ansässigen ökumenischen Mönchsgemeinschaft organisiert. Gegründet hatte diese 1940 Frère Roger Schulz, ein 2005 verstorbener Pastor aus dem Kanton Waadt.

Das Treffen in Basel dauert noch bis zum 1. Januar an.

