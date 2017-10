Basel zeigt wie: Syrischer Flüchtling macht Coiffeur-Lehre

Strahlend öffnet Bashar Ali die Türe des Coiffeurs im Gerbergässlein. «Es freut mich, sie kennenzulernen», sagt er in gutem, ein wenig gebrochenem Deutsch. Seit vier Jahren wohnt der 22-Jährige Syrer mit seiner Familie in Basel, vor dem Krieg zuhause geflüchtet. Von Basel schwärmt Bashar Ali. «Hier ist es so ruhig.» Vor allem das Baselbiet habe er in sein Herz geschlossen, wegen der Natur. Doch natürlich sei Basel auch wunderschön.

Vorfreude auf nächstes Jahr

In den vergangenen Jahre lernte er die Sprache und auch die Kultur kennen. «Bevor man arbeiten kann, muss man die Sprache beherrschen», sagt Bashar Ali bestimmt. Doch jetzt ist sein Ziel klar: «Ich möchte arbeiten.» In Syrien war er bereits als Friseur tätig, aber als Herrencoiffeur betont er. «In Syrien gibt es Coiffeure für Frauen und solche für Herren, die Berufe sind getrennt.» Schon jetzt freut er sich auf nächsten August, dann beginnt die eigentlichen Lehre und er hofft dann bald endlich wieder ein Diplom vorweisen zu können. «Mein syrisches Diplom ist im Krieg verlorengegangen», sagt er schulterzuckend. Bis der junge Syrer seine offizielle Lehre beginnen kann, arbeitet er zur Ausbildung bereits zehn Stunden pro Woche bei Coiffeur «Cute» im Gerbergässlein.

«Ohne Arbeit geht es mir nicht gut»

Dank einer Arbeitsvermittlung konnte er sich beim kleinen, aber feinen Geschäft im Gerbergässlein vorstellen. Für Geschäftsführerin Manuela Fankhauser war klar, dass sie dem motivierten jungen Syrer helfen musste. «Er kam zu uns und war der pure Sonnenschein», erinnert sie sich an den ersten Tag von Bashar Ali. «Er wollte am liebsten gleich die Schere in die Hand nehmen und losgelegen.» Doch das Team erklärte ihm, dass zur Ausbildung auch – salopp gesagt – langweiligere Arbeiten gehören und die Schere die Krönung sei. Für ihn sei es merkwürdig, noch einmal ganz von vorne zu beginnen. «In Syrien habe ich immer von acht Uhr morgens bis acht Uhr abends gearbeitet», so Bashar Ali. «Wenn ich nicht arbeite, geht es mir nicht gut.» Den Sonntag möge er zum Beispiel gar nicht. Umso mehr freue er sich, wenn es am Montag wieder losgehe.

Der Blick nach vorne

Nach zwei Wochen Probezeit im Coiffeursalon war für das Team klar: Bashar Ali soll bleiben. «Kommt er pünktlich? Wie ist der Umgang mit den Kundinnen und Kunden? Wie engagiert ist er?», sei während der Probezeit beobachtet worden. «Wir waren positiv überrascht», strahlt Manuela Fankhauser. Schon am ersten Tag zeigte er vollen Einsatz und fragte, was er zusätzlich machen könne. Zudem seien seine Umgangsformen vorbildlich.

Kultureller Austausch

Basar Alis Know-how ist für das Team im Gerbergässlein ebenfalls ein Gewinn. Er kennt sich speziell mit südländischem Haar sehr gut aus. «Die Menschen mit solchem Haar sind bei uns jetzt noch besser aufgehoben», sagt Manuela Fankhauser. Spannend sei auch der kulturelle Austausch. So hielt Bashar Ali den Haartrockner an der Düse, nicht am Henkel. «Das ist bei uns üblich», sagt der Syrer. So komme man noch näher an das Haar, kann es gleichzeitig auch strecken. «Wir erklärten ihm, dass dies für europäisches Haar ungeeignet sei», sagt die Geschäftsführerin. Bashar Ali weiss, dass er noch viel lernen muss. Aber er ist motiviert und möchte sein neues Leben in Basel aufbauen. Er musste in Syrien viel zurücklassen. «Ich blicke nach vorne», sagt er. Und schon kommt eine Kundin, der er den Mantel abnimmt und an ihren Platz im Salon begleitet. Niemand, wirklich niemand kommt dabei auf den Gedanken, dass der kultivierte junge Mann vor noch nicht langer Zeit unter schrecklichen Umständen als Flüchtling zu uns kam.