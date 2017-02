Baselbieter «Bürgerpflicht»: Sinnlos, antiquiert, stupid – Vernehmlassung hin oder her

Wann haben Sie das letzte Mal einen Hut getragen? An einem der Baselbieter Banntage im Frühling vielleicht? Wann haben Sie das letzte Mal den Hut vor jemandem aus Höflichkeit gezogen? Wahrscheinlich auch am Banntag. Denn wer trägt schon noch einen Hut, wenn er das Haus verlässt? Das weiss sogar die Baselbieter FDP-Regierungsrätin Monica Gschwind. Und sagt selbst zur Veränderung gesellschaftlicher Gepflogenheiten: «Heute zieht ja auch niemand mehr den Hut aus Höflichkeit, obwohl das früher ziemlich weit verbreitet war.»

Und trotzdem, trotz dieser Einsicht, will sie das antiquierte Modell der «Bürgerpflichten» wieder in die Kantonsverfassung hebeln. Es geht um pure Banalitäten: Pünktlichkeit. Händeschütteln. Sorge um Abfallentsorgung. Das zählte Gschwind in einem Interview alles auf. Was aber hat sowas in einer Kantonsverfassung verloren? Ziemlich viel, wenn es nach der Erziehungsdirektorin geht. Schliesslich haben mündige Baselbieter Bürger nach dieser Auslegung ja nichts zu befürchten. Sie sind alle stets pünktlich. Sie schütteln alle Hände, die in Griffweite sind. Und natürlich entsorgt der Baselbieter fast schon vorbildhaft sorgsam seinen Abfall. Wer zu spät kommt, den bestraft hier neu also nicht nur das Leben, sondern auch der Verfassungsbruch.

Beisshemmung abgelegt, Überreaktion perfekt

Auslöser für den Kontrollwahn ist eine Kleinigkeit. Im Frühling 2016 wollten zwei muslimische Schüler in Therwil ihrer Lehrerin nicht die Hand geben. Aus religiösen Gründen, wie die Pubertierenden angaben. Die «Handschlagaffäre» sorgte weltweit für Schlagzeilen. Erst agierte die frischgewählte FDP-Erziehungsdirektorin Monica Gschwind vorsichtig. Unterdessen hat sie alle Beisshemmungen abgelegt und den neuen Katalog an Bürgerpflichten entworfen. Ohne Hüte, aber halt eben mit ausreichend Reinlichkeit und vorgeschütztem Anstand.

Mit der Ergänzung der Kantonsverfassung will sie «gängige Rituale» vorschreiben. Auf Anfrage von barfi.ch sagt sie: «Wer bei uns lebt, der muss sich an unsere Gepflogenheiten halten.» Auf die Frage, ob das nicht zu sehr gerade auf Ausländer abziele, meint die Regierungsrätin: «Gewisse Dinge, wie etwa die Gleichstellung von Mann und Frau sind nicht verhandelbar. Das müssen alle akzeptieren, die kommen und bei uns leben wollen.» Vor soviel Entschlossenheit gegenüber allen Fremden kann man nur den Hut ziehen. Und den Einheimischen wünschen, dass dies zur entsprechenden Segregation in eine Zweiklassengesellschaft und schliesslich zur Apartheid führt. Denn sonst müssten auch jene mit dem längsten Stammbaum für etwelche Pflichtversäumnisse geahndet werden. Egal, ob sie aus Liestal kommen, aus Libyen oder aus Luzern.

Im Moment befindet sich die Verfassungsänderung in der Vernehmlassung. Die Reaktionen im Baselbiet fallen heftig aus. So sagt der SP-Landrat und Anwalt Diego Stoll: «Was sollen Bürgerpflichten sein, wer kann das festlegen?» So ein Verfassungartikel sei überflüssig und schlicht nicht umsetzbar. Auch dass Monica Gschwind zur Verteidigung des Artikels die hiesigen Rituale und Bräuche anführt, lässt Stoll kalt. Der Verfassungsartikel sei reine Symbolpolitik. Auch die SP reagiert in ihrer Vernehmlassungsantwort geharnischt: «Die neuen Bestimmungen erweisen sich mit Blick auf das geltende Recht als überflüssig und sind überdies rechtlich fragwürdig und bildungspolitisch verfehlt.»

Handschläge und Hochmut

Endlich werde durchgegriffen, jubelte hingegen die bürgerliche Seite zunächst. Aber unterdessen setzt im Baselbiet der Katzenjammer ein. Niemand scheint es so ganz ernstzunehmen, dass verfassungsmässig festgeschrieben wird, «die Hand zu geben», oder etwa im Gespräch «respektvollen Augenkontakt» zu halten, wie es bei uns Gepflogenheit ist. Allerdings ist Monica Gschwind überzeugt, dass es in der kantonalen Verfassung diese «klare Verankerung der «Bürgerpflichten» brauche. Auf das Argument hin, dass der Bund den Passus gestrichen habe, erwidert sie, dass etwa der Kanton Aargau den Passus noch pflege. Es stört die Regierungsrätin nicht, dass das Gesetz aus dem Jahr 1874 stammt.

Im Departement Gschwind ist die Stossrichtung klar: Was selbst bei Einheimischen schon lange nicht mehr ganz ernstgenommen wird, soll nun für die Ausländer im verschärften Sinne gelten. Und klar ist auch, was das Baselbiet will: Nämlich, dass sich alle so benehmen, wie es einige Politiker erwarten – auch wenn niemand so genau weiss, was das denn alles genau sein soll.

Aber klar, wenn man gerade dabei ist, den Handschlag obligatorisch zu machen, so könnte man ja auch gleich die Huttragepflicht wieder einführen. Dann könnte man ihn wieder ziehen, den Hut: Für den Hochmut, so einen verfassungsmässigen Unsinn nicht nur vorzuschlagen, sondern zulasten der Steuerzahler auch noch in eine ernstgemeinte Vernehmlassung zu schicken.

