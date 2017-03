Baselbieter Evolva verfehlt Ziele für 2016

Lonza will bis zu 22 Millionen neue Aktien ausgeben

Der Lifesciencekonzern Lonza nennt am Donnerstag weitere Details, wie der milliardenschwere Kauf der US-Firma Capsugel finanziert werden soll. So sollen die Aktionäre an der Generalversammlung vom 25. April 2017 über eine Kapitalerhöhung, die Wiedereinführung von genehmigtem Kapital sowie die Erhöhung des bestehenden bedingten Kapitals befinden.