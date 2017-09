Baselbieter Landrat für Tramverlängerung ins Gebiet Salina Raurica

Die Initiative "KulturCommunity Basel" will einen Impuls für eine erhöhte Zugänglichkeit zu kulturellen Angeboten in Basel setzen. Gemeinsam mit Basler Institutionen und freien Kulturschaffenden werden über Partner und Organisationen im Non-Profit-Bereich Gratisangebote zur Verfügung gestellt, die Kulturerlebnisse für Menschen in prekären Lebenssituationen sowie für Geflüchtete oder Asylsuchende ermöglichen sollen.