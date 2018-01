Baselbieter Landrat lehnt Fremdsprachen-Initiative ab

Baselbieter Landrat weist Sparvorlage zu CSEM in Muttenz BL zurück

Der Baselbieter Landrat hat am Donnerstag eine Kürzungs-Vorlage zum Regionalzentrum des Schweizerischen Zentrums für Elektronik und Mikrotechnik (CSEM) in Muttenz BL an die vorberatende Kommission zurückgewiesen. Die Regierung wollte dort eine Million Franken pro Jahr sparen.